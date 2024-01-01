Этот знак позволяет крушить шлагбаумы: в каких случаях

Зеленый знак с силуэтом такого же легкового автомобиля в контуре молнии показывает выезд машины из зоны железнодорожного переезда с только что разбитым шлагбаумом. О новом знаке рассказывает auto-swiat.pl.

Содержание прямоугольной таблички европейского стандарта G-25 можно трактовать очень просто: если застрял, то ломай (трощи) барьер и покидай опасную зону. Это будет нормативный знак, позволяющий водителю в критической ситуации заблокированного перекрытыми с обеих сторон шлагбаумами автомобиля сбивать такие искусственные преграды.

Знак ставят перед вторым шлагбаумом по направлению движения, то есть за рельсами на выезде с переезда.

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Основанием для ускорения введения в действие такого дорожного знака в Польше стал очередной инцидент на железнодорожном переезде в гмине Нова-Суха. Там самосвал, очевидно это MAN TGS 41.440, застрял на железнодорожном переезде между опущенными вниз шлагбаумами.

Вместо того чтобы массивным самосвалом снести ту искусственную преграду для проезда и покинуть опасную зону, водитель растерялся и начал в отчаянии бегать в пределах переезда.

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К сожалению, пассажирский поезд PKP Intercity, двигавшийся из Быдгоща в Люблин на скорости более 150 км/ч, даже при условии надежной тормозной системы этого сделать уже не смог.

Несмотря на экстренное торможение, тяжелый железнодорожный лайнер скоростного сообщения снес многотонный самосвал с дороги и при этом сам слетел с рельсов. Впоследствии обоих водителей признают трезвыми, с машиниста уже снято обвинение.

Знаки имеют отметки разрушения шлагбаумов как вперед, так и назад, в т.ч. на полосе противоположного движения, обозначают действие перед колеей или за ней на выезде с переезда. Коллаж: Авто24

А вот 57-летнему водителю, видимо, не расплатиться за содеянное до конца жизни: увидев это видео, ни одна страховая компания не поможет покрыть ущерб. Материальный ущерб по предварительным оценкам нанесен в сумме более 12 миллионов злотых, что примерно в конвертации соответствует 123 миллионам гривен.

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Следователи еще разбираются в дилетантских действиях шофера. Правда, железная дорога частично сама виновата и опытный адвокат это сможет доказать, поскольку разрешенное движение через переезд имело очень короткий промежуток времени. Водитель самосвала при этом не среагировал на звуковое предупреждение, предшествующее закрытию шлагбаума (см. видео ниже).

Единственное правильное решение в этом случае было бы снести ту преграду. Это позволяют в таких случаях как железнодорожники, так полиция. Год назад они провели показательные презентации с показом в СМИ нового типа железнодорожного шлагбаума. Он сделан из довольно плотного пластика.

В случае, когда машина по тем или иным обстоятельствам окажется заблокированной между шлагбаумами в зоне переезда, водитель спокойно может наехать на такой барьер, без нанесения ему или автомобилю вреда – от толчка автомобиля разрывается фиксатор замка на полосатом бело-красном корпусе и шлагбаум по ходу движения открывается, как на дверных петлях.

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Почему так не поступил водитель грузовика – загадка. Если выбор стоит между катастрофой и трагедией, сохранением наземного транспорта и сломанным барьером, то выбор однозначен – уничтожение барьера.

Вот так четырехосный MAN TGS слетел от удара с переезда, изуродовав себя, шкаф с железнодорожным оборудованием вдоль полотна и главный вагон скоростного поезда, в котором пострадало семь человек PKP Intercity.

Актом вандализма сбивание шлагбаума не расценивается ни полицией, ни железной дорогой. Ведомство железных дорог даже начало повсеместную замену металлических толстостенных шлагбаумов трубчатого профиля на легкие пластиковые. По стандартам ЕС, искусственные преграды должны быть сконструированы так, чтобы их можно было легко сломать, открыть, отодвинуть.

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Полицейское и железнодорожное ведомства даже поощряют в критических ситуациях сбивать шлагбаумы, для чего сняли презентационный ролик (см. видео ниже).

И у полиции, и у железнодорожников в таких случаях есть только одна просьба – в случае повреждения барьера необходимо сообщить об этом работникам железной дороги. Это связано с тем, что поврежденный или отсутствующий шлагбаум ставит под угрозу жизнь других водителей.

Сбивание шлагбаума влечет за собой лишь административные последствия, а не уголовные. Однако это сохранит жизнь водителя, пассажиров, не приведет к сбоям в движении поездов или катастрофы.

О необходимости включения такого пункта об этой табличке в перечень дорожных знаков ПДД отмечает новый регламен ECE/TRANS/WP.1/2019/5/Rev.1, подготовленный Европейской экономической комиссией (ЕЭК ООН). На странице 108 изображен дизайн нового знака G, 25 (G-25.0) "Сломать шлагбаум", описание и рекомендация водителям двигаться через преграду/барьер железнодорожного переезда, если они застряли между закрытыми шлагбаумами.