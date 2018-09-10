На 25-му ювілейному ралі "Чумацький шлях" екіпаж Ганджа-Сокур перемогли, достроково ставши недосяжними для суперників у цьому році.

7-8 вересня у Херсоні відбулося 25-те ралі "Чумацький шлях". Його головна особливість – паралельні перегони, які проходять прямо у місті, поблизу спального масиву. Окрім того, херсонські траси відомі великою кількістю пилу, які огортають спортивні машини під час руху.

Цього разу боротьба за перші місця була дуже драматичною. В перший день один з лідерів змагань Юрій Шаповалов допустив перевертання свого автомобіля на дах. Аварія була досить легкою, автомобіль майже не постраждав, пілоти також. Але інцидент забрав у екіпажу три з половиною хвилини залікового часу. На наступних спецділянках Шаповалов їхав дуже швидко, і якби не втрата часу, міг би навіть виграти ці перегони. Втім, його результат виявися третім.

Mitsubishi Lancer EVO Юрія Шаповалова

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За перші два місця змагались екіпажі Ганджа-Сокур та Хоміцький-Рощенко. Вони почергово лідирували на етапах, однак перший екіпаж все ж виборов перемогу. Незважаючи на те, що на останньому етапі вони вилетіли з траси, а їх автомобіль заглох. Втім, часова перевага на попередніх ділянках дала змогу все ж вибороти Ганджі-Сокуру перемогу в Херсоні. А це означає, що за сумою попередніх етапів вони достроково стали Чемпіонами України, адже у інших екіпажів навіть теоретично нема змоги їх наздогнати.

Subaru Impreza WRX Юрія Хоміцького

Натомість Хоміцький-Рощенко прийшли другими та також випередили конкурентів у класі 4WD Open.

Цікаво, що перша трійка в Херсоні (Ганджа, Хоміцький, Шаповалов) їхала на повнопривідній техніці, а за нами всі приїхали на моноприводі.

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