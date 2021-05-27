Фестиваль OldCarLand запрошує глядачів та учасників: відкриття – 28 травня о 10:30 в столичному Музеї авіації.

Саме на OldCarLand ви можна побачити 1000 раритетних машин, причому – на фоні справжніх 100 літаків Музею авіації. Головна експозиція – радянські представницькі автомобілі ручного збирання. Серед них - ЗіЛ, що належав Щербицькому, який керував Українською РСР, чехословацька "Татра" представницького класу з колекції українського співака Володимира Гришка, що виконував головні партії в нью-йоркському театрі “Метрополітен-опера”, перші радянські лімузини інших історичних періодів та багато іншого.

На фестивалі покажуть повну лінійку української мототехніки, починаючи із 1940-х років. Експозиція налічуватиме 14 одиниць транспорту. Також можна буде побачити перші в історії українські велосипеди. Приїде рідкісна "Бентлі", що належала оточенню американського президента Кеннеді, буде улюблений "Форд" 1950-х Мерлін Монро. Глядачі побачать найстаріший у світі "Запорожець", зроблений у перші дні випуску на заводі.

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Крім цього, приїде перший у світі дійсно масовий автомобіль - "Форд Т" 1912 року. Його вже везуть за сотні кілометрів у Київ. Привезуть унікальний Peugeot 203 1949 року в оригінальному стані. Це перша післявоєнна модель виробника. Можна буде побачити лінійку післявоєнних "Мерседесів" та кілька розкішних Rolls-Royce. Модель, яка представна на фестивалі, є єдиною в Україні.

У програмі – ралі на ретроавтомобілях, конкурс на найкращий екіпаж, конкурс моди різних епох. Організатори влаштовують спілкування із власниками та представниками машин, представлених на фестивалі.

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