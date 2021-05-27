Фестиваль OldCarLand приглашает зрителей и участников: открытие – 28 мая в 10:30 в столичном Музее авиации.

Именно на OldCarLand вы можно увидеть 1000 раритетных машин, причем – на фоне настоящих 100 самолетов Музея авиации. Главная экспозиция – советские представительские автомобили ручной сборки. Среди них – ЗИЛ, принадлежавший Щербицкому, который руководил Украинской ССР, чехословацкая "Татра" представительского класса из коллекции украинского певца Владимира Гришко, что исполнял главные партии в нью-йоркском театре "Метрополитен-опера", первые советские лимузины других исторических периодов и многое другое.

На фестивале покажут полную линейку украинской мототехники, начиная с 1940-х годов. Экспозиция будет насчитывать 14 единиц транспорта. Также можно будет увидеть первые в истории украинские велосипеды. Приедет редкая "Бентли", принадлежавшая окружению американского президента Кеннеди, будет любимый "Форд" 1950-х Мерлин Монро. Зрители увидят самый старый в мире "Запорожец", сделанный в первые дни выпуска на заводе.

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Кроме этого, приедет первый в мире действительно массовый автомобиль – "Форд Т" 1912 года. Его уже везут за сотни километров в Киев. Привезут уникальный Peugeot 203 1949 года в оригинальном состоянии. Это первая послевоенная модель производителя. Можно будет увидеть линейку послевоенных "Мерседесов" и несколько роскошных Rolls-Royce. Модель, которая представите на фестивале, является единственной в Украине.

В программе – ралли на ретроавтомобилях, конкурс на лучший экипаж, конкурс моды разных эпох. Организаторы устраивают общения с владельцами и представителями машин, представленных на фестивале.

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