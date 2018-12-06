Електромобілі в Китаї кожні 30 секунд відправляють владі країни інформацію про місцезнаходження машини, її швидкість та напрямок руху. Таке ПЗ вбудовано в машини майже всіх виробників, в тому числі і Tesla.

Потенційно це додає багатий набір засобів спостереження, доступних режиму, оскільки президент Сі Цзіньпін активізує використання технологій для відстеження китайських громадян.

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Більше 200 виробників, в тому числі Tesla, Volkswagen, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Nissan і Mitsubishi включили в електромобіль програми, які передають інформацію про місцезнаходження і десятки інших точок даних в контрольовані урядом центри моніторингу. Як правило, це відбувається без згоди власників автомобілів.

"Я цього не знав. Tesla може збирати такі дані, але чому вони передають їх уряду? Це стосується конфіденційності", - обурюється один з китайських власників Tesla Model X, Шань Джунхуа.

Автовиробники відзначають, що вони просто дотримуються місцевих законів, які застосовуються тільки до автомобілів з альтернативною енергетикою. Китайські офіційні особи кажуть, що дані використовуються для аналітики задля підвищення громадської безпеки, сприяння промисловому розвитку та планування інфраструктури, а також для запобігання шахрайства.

Згідно з національними специфікаціями, опублікованими в 2016 році, електромобілі в Китаї передають дані від датчиків автомобіля назад виробнику. Звідти автовиробники відправляють не менше 61 пункту даних, включаючи місце розташування та інформацію про функції батареї і двигуна, в місцеві центри, які контролюються владою.

У свою чергу, критики кажуть, що інформація, зібрана в Китаї, виходить за рамки того, що необхідно для досягнення заявлених цілей. Такі дані можна використовувати не тільки для того, щоб підірвати конкурентні позиції іноземних автовиробників, але і для спостереження за громадянами. Під керівництвом Сі Цзіньпіна Китай розв'язав війну проти інакомислення, об'єднавши Big Data і штучний інтелект, щоб створити більш досконалий вид поліцейської діяльності, здатний передбачати і усувати загрози стабільності правлячої Комуністичної партії.

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"Ви багато дізнаєтеся про повсякденну діяльність людей, і це стає частиною того, що я називаю повсюдним наглядом, де майже все, що ви робите, записується і зберігається і потенційно може використовуватися для того, щоб вплинути на ваше життя і вашу свободу", - сказав Майкл Чертофф, який служив секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США за президента Джорджа Буша.

Раніше повідомлялось, що Пекін готовий виділити в передмісті ділянку землі площею 200 тисяч квадратних метрів під будівництво спеціального полігону для тестування безпілотних автомобілей. Відзначається, що новий великий полігон стане важливим кроком у розвитку технологій автоматичного водіння в Китаї.