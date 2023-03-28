Український автомобіль "Зоря" вирізнявся інноваційною конструкцією зі склопластиковим кузовом. Дизайн великого купе виконали у американському стилі.

Мало хто знає, що у 60-х роках українські майстри намагалися налагодити випуск дводверних купе. Автомобіль "Зоря" вирізнявся дуже нестандартною конструкцією. Про цікаву модель розповіли на сайті "Автомодільне бюро".

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"Зоря" була розроблена у 1966 році на Сєверодонецькій авторемонтній базі під керівництвом конструктора Юрія Андроса. До речі, він також створив і український мікроавтобус "Старт" (він знайомий із фільму "Кавказька полонянка"), випуск якого налагодили на цьому ж підприємстві.

За однією з версій, українське авто назвали на честь футбольного клубу "Зоря" з Луганська, адже серед розробників були його фанати. Двохдверне купе збудували на шасі "Волги" ГАЗ-21.

Кутастий кузов створили зі склопластику, що було напрочуд для 60-х. Тоді подібна технологія застосовувалася в дорогих спортивних моделях на кшталт Chevrolet Corvette. "Зоря" ж мала бути відносно доступною — її планували продавати за 5000 рублів тоді, як "Волга" коштувала 6000.

У ГАЗ-21 також запозичили заднє скло та світлотехніку, а ось лобове скло взяли у "Чайки". Дизайн був виконаний у дусі американських Cadillac, Ford та Dodge тих років.

"Зоря" вийшла довшою за "Волгу" (5050 мм), але при цьому легшою – 1100 кг. Стандартний 2,4-літровий двигун ГАЗ-21 на 75 к. с. розганяв купе до 130 км/год.

Автомобілі експонували на ВДНГ і збиралися виробляти невеликими серіями. Спочатку планували зібрати 50 авто, однак у результаті випустили лише чотири прототипи "Зорі". Керівництво Луганської області вирішило, що виробництво купе буде нерентабельним через складність виготовлення склопластикових кузовів. До цього часу не збереглося жодного екземпляра цього унікального авто.