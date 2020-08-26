Можливо, справа в матеріалах оббивки салону. Але це не точно.

Американські власники найбільшого кросовера Hyundai Palisade скаржаться виробнику на неприємний запах в салоні. Він нагадує запах старих шкарпеток чи гнилих продуктів, які довго лежать в приміщенні. Автовиробник знає про проблему, але не впевнений точно, що саме стало причиною запаху.

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Як тільки Hyundai визначить причину, дилерам бренду будуть дані вказівки, як потрібно усунути проблему. За однією з версій, джерелом запаху може бути оббивка крісел, оскільки більшість скарг надходять від власників, які обрали салону зі світлою шкірою Nappa.

Припущення, що джерело смороду знаходиться в підголівниках, не виправдалось. Власники спробували демонтувати підголівники, але запах не зник. Хімчистка і дезодорант дозволили замаскувати сморід лише ненадовго.

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