Поняття розкоші у 1990-х було зовсім іншим, порівняно з сучасним.

У гаражі одеського обласного комунального підприємства “Автопідприємство з обслуговування обласної ради та обласної адміністрації” був знайдений забутий лімузин Volvo 960 Royal, котрим свого часу користувався президент України Леонід Кучма.

Другий український президент користувався лімузином під час поїздок в Одеську область. Також Volvo 960 Royal обслуговував міжнародні делегації, однак останнім часом збирає пил у гаражі. Машина й досі числиться на балансі автопарку Одеської облради.

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Лімузин 1996 року випуску має пробіг усього в 22 тисячі кілометрів. Президентський автомобіль базується на моделі Volvo 960, має подовжену колісну базу. Салон Вольво оздоблений шкірою, деревом і велюром. Підлога встелена килимами. 960 Royal оснащений електропакетом, аудіосистемою і телефоном.

Під капотом лімузина встановлено 3-літровий двигун потужністю 204 к. с., що працює у зв’язці з 4-ступінчастою АКПП. До 100 км/год лімузин прискорюється за 9,7 с.

Фото: Volvo Limousine 960 Royal в Україні / Facebook/Урбанський

“У гаражі обласного комунального підприємства «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної адміністрації» виявив раритет – шестиметровий президентський Volvo Limousine 960 Royal 1996 року випуску. В Україні такий же автомобіль представницького класу є ще в Києві. І все! У гаражі КП він з 2002 року, але його пробіг – близько 22 тисяч кілометрів: машина вкрай рідко використовується, так як призначена для зустрічей і перевезення вищих посадових осіб та міжнародних делегацій. Свого часу на ньому їздив приїжджав в Одеську область Президент України Леонід Кучма, а в останній раз на ньому возили делегацію з Болгарії”, підписав фотографії на своїй сторінці у Facebook голова одеської облради Анатолій Урбанський.

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