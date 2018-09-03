Лідер держави Гурбангули Бердимухамедов серйозно налаштований на перемогу у Туркменському ралі "Амуль-Хазар". Це відео, можливо, для остраху суперників.

Позування на даху автомобіля – традиція переможців ралі. Та Гурбангули Бердимухамедов переміг ще до початку перегонів “Амуль-Хазар” – у перегонах за пост президента Туркменістану. Автоспортом же займається у якості хобі.

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Раніше ми розповідали про те, що пан Бердимухамедов разом зі своїм сином розробив конструкцію автомобіля для участі у пустельних перегонах. Маючи у своєму розпоряджені практично необмежені ресурси, Гурбангули з сином практично самотужки виконали усі роботи і збудували бойовий пікап.

На що він здатний – можна побачити у відео від каналу Хроника Туркменистана.



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