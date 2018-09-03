У головній ролі бізнес-седан Audi A8L з подовженою колісною базою.

Якщо ви любите азіатські бойовики так само, як на Сході люблять німецькі седани з подовженою базою, це відео вам точно сподобається.

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Друга і третя частини фільму “Перевізник” з Джейсоном Стетемом, напевно найдовша та найдорожча реклама Audi. Та жанр короткого кіно у ритмі сьогодення значно актуальніший і Ауді показує чергове відео саме у такому форматі.

Авторами сценарію цього відео є Марк Рейсон та Каллум Пріор, а режисером виступив Маттеїс ван Геійнінген. Про нову Audi A8 – читайтте тут.

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