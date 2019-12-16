На дванадцятий день страйку проти пенсійної реформи в Паризькому регіоні зафіксували рекордні пробки.

Затори в столиці Франції і на прилеглих до неї територіях розтягнулися на 630 кілометрів.

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Масові протести призвели до закриття восьми ліній метро, причому залишилися функціонують з перебоями. Залізнична компанія SNCF оголосила про сильному скороченні внутрішнього руху поїздів, а міжнародна Eurostar була змушена повністю припинити руху складів. Подорожуючих просять відмовитися від поїздок або скористатися іншим видом транспорту.

Протести проходять по всій Франції. Вони викликані підвищенням пенсійного віку з 62 до 64 років. Незважаючи на поступки з боку уряду, яке було змушене переглянути реформу, страйки поновилися з новою силою. Тепер причиною стало зменшення суми виплат після досягнення пенсійного віку.

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Нагадаємо, що завтра, 17 грудня 2019 року в Києві розпочнеться акція протесту спільноти власників авто на іноземній реєстрації. Головна вимога – впорядкування правил розмитнення. Зараз в Україні розмитнення нового авто коштує 35-40% від його вартості, розмитнення вживаного обходиться у 250-650% від його митної вартості.

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