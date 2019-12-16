На двенадцатый день забастовки против пенсионной реформы в Парижском регионе зафиксировали рекордные пробки.

Пробки в столице Франции и на прилегающих к ней территориях растянулись на 630 километров.

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Массовые протесты привели к закрытию восьми линий метро, ​​причем оставшиеся функционируют с перебоями. Железнодорожная компания SNCF объявила о сильном сокращении внутреннего движения поездов, а международная Eurostar была вынуждена полностью прекратить движение составов. Путешествующих просят отказаться от поездок или воспользоваться другим видом транспорта.

Протесты проходят по всей Франции. Они вызваны повышением пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Несмотря на уступки со стороны правительства, которое было вынуждено пересмотреть реформу, забастовки возобновились с новой силой. Теперь причиной стало уменьшение суммы выплат по достижении пенсионного возраста.

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Напомним, что завтра, 17 декабря 2019 года в Киеве начнется акция протеста сообщества владельцев авто на иностранной регистрации. Главное требование – упорядочение правил растаможивания. Сейчас в Украине растаможка нового авто стоит 35-40% от его стоимости, растаможка подержанного обходится в 250-650% от его таможенной стоимости.

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