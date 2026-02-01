В продажу з’явився майже новий ВАЗ-21011 за 4700 доларів

На одному з українських онлайн-майданчиків з продажу автомобілів з’явилося незвичне оголошення: у Києві виставили на продаж ВАЗ-21011 1981 року випуску з пробігом усього 10 тисяч кілометрів, пише topgir.com.ua. Продавець позиціонує автомобіль як «капсулу часу» — транспортний засіб, який майже чотири десятиліття зберігався в гаражі та практично не експлуатувався.

Заявлена вартість автомобіля становить 4700 доларів США, що суттєво перевищує середньоринкову ціну стандартних екземплярів цієї моделі, однак пояснюється винятковим станом та колекційною цінністю.

Технічні характеристики та стан авто

Йдеться про модифікацію ВАЗ-21011, оснащену бензиновим двигуном об’ємом 1,3 літра, механічною коробкою передач та класичним заднім приводом. Кузов виконаний у бежевому кольорі, тип — седан.

За словами продавця, автомобіль:

перебував у гаражному зберіганні з моменту покупки;

має одного власника;

пройшов повне технічне обслуговування перед продажем із заміною всіх експлуатаційних рідин;

перебуває у справному стані та готовий до руху без додаткових ремонтів.

Лакофарбове покриття заявлене як оригінальне та без видимих дефектів. Інтер’єр також збережений у майже заводському вигляді, без характерних для віку слідів зношування. На опублікованих фото відсутні ознаки корозії або серйозних пошкоджень кузова.

Для кого призначений такий автомобіль

Подібні пропозиції зазвичай орієнтовані не на повсякденних водіїв, а на вузьке коло покупців:

колекціонерів ретроавтомобілів;

поціновувачів автомобільної класики;

учасників тематичних виставок та автофестивалів;

інвесторів, які розглядають рідкісні екземпляри як об’єкт довгострокового зберігання вартості.

За останні роки інтерес до «капсул часу» в Україні помітно зріс. Обмежена кількість добре збережених моделей поступово підвищує їхню ринкову ціну, особливо за умови мінімального пробігу та автентичного стану.

Ринковий контекст

ВАЗ-2101 та його модифікації залишаються одними з найбільш упізнаваних автомобілів пострадянського простору. Проте екземпляри з пробігом до 20 тисяч кілометрів сьогодні є великою рідкістю. Саме це робить такі оголошення резонансними та привабливими для спеціалізованого сегмента ринку.