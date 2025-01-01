В тилу військовим також техніка потрібна

На запит Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та Міжнародного центру миротворчості та безпеки команда екс-президента України Петра Порошенка передала три прально-душових комплекси. Курсанти також отримали автобуси.

Днями туди для навчання привезли квадроцикли, які дуже активно застосовуються на фронті й навчання на них також потребує часу. Про це йдеться у повідомленні на ФБ-сторінці недавнього глави держави, а нині народного депутата.

Фото: пресслужба Петра Порошенка

Техніку в ході візиту Петра Порошенка на Львівщину також отримали бійці протиповітряної оборони, які закривають небо над Галичиною. Загалом цього разу пакет техніки для військових обійшовся у 7 000 000 грн.

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"Це лише краплина в морі допомоги, яку ми надаємо військовим. Левова частка, звісно, йде на фронт. Наша команда вже підготувала вантаж на 40 000 000 грн, який скоро передамо бригадам на найгарячіших напрямках", – заявив Петро Порошенко.

Фото: пресслужба Петра Порошенка

Кількома днями раніше його команда сформувала для фронтових бригад пакет зі ста квадроциклів. Цю техніку закуплено на прохання військових для транспортно-логістичних та бойових завдань – штурму, швидкого підвезення боєприпасів та евакуації. Там, де не проїдуть пікапи — впораються ці легкі та маневрові машини. Ця партія техніки обійшлася в 15 000 000 грн.