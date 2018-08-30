Седан буде представлено у двох кузовах та з трьома варіантами двигунів. Однак дизельна версія буде лише під індивідуальне замовлення.

Нова Mazda6, яка пережила глибоке оновлення, стала доступною для українських споживачів. Модель зберегла впізнавані форми, габарити не змінилися, натомість інтер'єр значно оновився, додалися нове обладнання, двигуни стали відповідати останнім екологічним нормам Євро6.

Під фарами з’явився хромований обідок, а протитуманки зникли з традиційного місця у бампері – тепер вони вмонтовані в основну фару. До речі, головне світло усіх “Мазда 6” тепер світлодіодне.

Спереду новинку можна впізнати за решіткою радіатора, яка отримала крупні "соти" з ЗD-ефектом.

З корми автомобіль можна відрізнити від попередньої версії формою кришки багажника та бампера, ліхтарів та розміщенням вихлопних труб.

В профіль новинка відрізняється новим дизайном легкосплавних дисків, фірмовий червоний колір став глибшим та тепер називається Soul Red Crystal.

Салон Мазда 6 повністю оновлений. Дизайнери створили його з високоякісних матеріалів – обивка сидінь тепер може бути з шкіри Nappa, елементи інтер’єру – з японського ясеню, карти дверей – штучний нубук на основі мікроволокна Ultrasuede.

Сидіння повністю нові, в дорогих комплектаціях вони можуть не лише нагріватися, але й охолоджуватись. Проекційний дисплей відображає кольорову картинку на лобовому склі. На усіх комплектаціях Mazda6 – 8-дюймовий центральний дисплей, а у топовій версії - 7-дюймовий дисплей в центральній частині панелі приладів.

Головні нововведення в двигунах були направлені на досягнення показників найновіших стандартів Євро 6 d Temp. Наприклад, у мотора SKYACTIV-G 2.0 підвищили тиск розподілу палива, змінили форму поршнів та їхніх спідниць тощо. Внаслідок цього крутний момент на низьких обертах підвищився на 6,2%, а рівень екологічності вихлопних газів задовольняє новим процедурам WLTP/RDE без необхідності встановлювати будь-які додаткові фільтри твердих часточок. Натомість динаміка погіршилась – новинка з АКП розганяється до сотні за 10,5 с (-0,4 с), а споживання палива стало більшим – в комбінованому циклі вона витрачає 6,5 л на 100 км замість 6,3 у минулій версії.

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У двигуні SKYACTIV-G 2,5 впровадили систему відключення циліндрів, яка знижує споживання палива під час руху з постійною швидкістю у 80 км/год. Втім, показники динаміки та споживання палива порівняно з 2,5-літровим двигуном, що відповідає нормам Євро5, в інших режимах виросли. Так, розгін до 100 км/год тепер займає 8,1 с (+0,3 с), а споживання палива на 100 км шляху – від 5,4 л на трасі до 8,8 л у місті (попередня версія – 5,1 - 8,5 л). Максимальний крутний момент трохи збільшився, однак тепер він досягається на вищих обертах (4000 замість 3250).

Оновлена Mazda6 краще керується завдяки підвищенні жорсткості кузова, перегляду систем керування й гальмування, вищій аеродинамічній ефективності та зниженню шуму й вібрацій.

Технології безпеки також було вдосконалено: нова Mazda6 пропонує ще ширший набір систем допомоги водієві – додано системи безпеки серії i-ACTIVESENSE, адаптивний круїз-контроль та функцію I-STOP.

Українським споживачам пропонують рейстайлінгову версію Mazda6 з двома двигунами (2,0 та 2,5 л бензин), та двома типами кузова – седан чи універсал. Дизельний варіант вітчизняний дистриб’ютор буде постачати лише під замовлення, оскільки цей варіант тепер значно дорожчий за моделі з топовим двигуном.

Початкова вартість нової Мазди6 становить від 716 600 грн. (за версію з дволітровим двигуном в комплектації Touring та механічною коробкою передач). Модель з автоматом коштує на 410 тисяч дорожче, а з 2,5-літровим мотором та АКП – ще на 53 300 грн. більше. Топова версія з максимумом оснащення оцінена у 1 034 300 грн.

Ознайомитися з новинкою та усім модельним рядом можна буде на традиційних роад-шоу Mazda, які найближчим часом пройдуть у великих містах України.

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