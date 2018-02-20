Автомобіль Tesla Roadster 2012 року виготовлення продають за 65 тисяч євро.

Аналогічний запущеному на Марс автомобіль Tesla Roadster продається в Україні. Про це заявив один з відомих в Україні продавців електрокарів на своїй сторінці у Фейсбук.

Автомобіль, що пропонується українцям, на відміну від запущеного на Марс – не червоного, а голубого кольору. Виготовлений у 2012 році з пробігом 39 000 км, він оцінений у 65 тис. євро. Машина не в Україні, однак за цю вартість продавець зобов’язується її привезти прямо до покупця.

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Tesla Roadster – ексклюзивний автомобіль, адже це перша модель легендарної компанії Tesla, яка була виготовлена тиражем всього 2,5 тисячі екземплярів. Їх складали на англійському заводі Lotus з 2008 по 2012 рік. Тобто пропонована в Україні модель – одна з останніх.

Створений на основі спорткара Lotus Elise родстер Tesla мав електродвигун та літієві батареї. Максимальна швидкість обмежена 210 км/год, а запас ходу – до 365 км на одному заряді. Динаміка вражає – 4 секунди до сотні.

Виробництво Tesla Roadster першого покоління було припинено через недосконалу конструкцію, однак у 2020 році буде випущено модель другого покоління, яка вражатиме характеристиками.