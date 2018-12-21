З його допомогою кожен охочий зможе дізнатися актуальну інформацію про власні авто та посвідчення водія, перевірити та оплатити адміністративні правопорушення, дізнатися історію будь-якого авто за VIN-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС.

Основні можливості єлектронного кабінету водія:

Дізнатися про наявність штрафів та обтяжень та сплатити штрафи за порушення ПДД

Дізнатись інформацію про свої транспортні засоби, історію реєстрацій

Переглянути інформацію про свої посвідчення водія

Замовити індивідуальний номерний знак

Записатись в чергу на отримання послуг

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Пряме посилання на електронний кабінет водя: http://e-driver.hsc.gov.ua

Для доступу необхідно пройти ідентифікацію

Деякі послуги є платними:

кількість власників

обмеження експлуатації ТЗ

проходження ТО

участь у ДТП

Проект реалізований у партнерстві Головного сервісного центру МВС та Державного агентства з питань електронного урядування в межах проекту USAID/UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”/TAPAS, що реалізується Фондом “Євразія”.

Нагадаємо, що експертний огляд при реєстрації ГБО відмінили.