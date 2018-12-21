З його допомогою кожен охочий зможе дізнатися актуальну інформацію про власні авто та посвідчення водія, перевірити та оплатити адміністративні правопорушення, дізнатися історію будь-якого авто за VIN-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС.

Основні можливості єлектронного кабінету водія:

  • Дізнатися про наявність штрафів та обтяжень та сплатити штрафи за порушення ПДД
  • Дізнатись інформацію про свої транспортні засоби, історію реєстрацій
  • Переглянути інформацію про свої посвідчення водія
  • Замовити індивідуальний номерний знак
  • Записатись в чергу на отримання послуг

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Пряме посилання на електронний кабінет водя: http://e-driver.hsc.gov.ua

Для доступу необхідно пройти ідентифікацію

Деякі послуги є платними:

  • кількість власників
  • обмеження експлуатації ТЗ
  • проходження ТО
  • участь у ДТП

Проект реалізований у партнерстві Головного сервісного центру МВС та Державного агентства з питань електронного урядування в межах проекту USAID/UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”/TAPAS, що реалізується Фондом “Євразія”.

Нагадаємо, що експертний огляд при реєстрації ГБО відмінили.