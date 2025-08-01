В Ужгороді відповідального за транспорт чиновника мерії хочуть взяти під варту

Детективи Бюро економічної безпеки України у Закарпатській області встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Повідомлення про підозру вже отримала посадова особа Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради.

Таку ж підозру вручено і директору компанії. Вони та, ймовірно, їх спільники, під час будівництва автотранспортної бази для комунального підприємства "Ужгородський муніципальний транспорт" завдали державному бюджету збитків на 4,1 млн грн.

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Як з’ясувалося в ході слідства, директор фірми, знаючи, що будівельні роботи по об’єкту не були проведені в повному обсязі, подав до міськради підроблені документи про їх нібито виконання. Далі працює уже давно відшліфована схема. Спільник директора, якого детективи вказують як працівника Департаменту міської інфраструктури, погодив їх.

На підставі актів виконаних робіт підряднику виплатили з бюджету понад 4,1 млн грн необґрунтовано нарахованих коштів.

Фото: БЕБ Закарпаття

Окрім того, що детективи теруправління БЕБ повідомили фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.