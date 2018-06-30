При встановленні ціни на поліс має братись до уваги водій, а не його автомобіль, - впевнені експерти.

Автоексперти запропонували прибрати з розрахунку вартості поліса ОСАГО фактор типу і моделі машини. А замість цього оформляти ОСАГО тільки на конкретну людину-водія. Без прив'язки до автомобіля, яким він керує.

"Страхувати треба відповідальність конкретної людини. Винен же водій, а не оболонка авто! ", - впевнений Олег Назаренко.

Пропозиція знайшла живий відгук у водіїв. Багато хто говорить, що не згодні з системою, коли страховка потрібна на кожний окремо взятий транспортний засіб.

"Якщо у мене машина і мотоцикл то я повинен купувати два поліси. А якщо три машини? Я не їжджу на всіх відразу", - говорить Петро Козак.

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Олег Назаренко теж погодився з цим аргументом: "Якщо у мене 2 автомобілі, то чому я повинен страхувати свою відповідальність 2 рази? Адже при настанні страхового випадку (ДТП) винен водій, а не автомобіль! Адже при грубому порушенні правил мене позбавляють прав зовсім, а не на право керування автомобілем, в якому їхав. Ну адже так? (за аналогією)".

За словами страхових експертів, одні зміни з цього списку поки важко виконати (точніше, від них буде користь вкрай невеликому колу водіїв, тоді як страховикам відчутно буде додано роботи).

Генеральний директор Асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслав Черняховський розклав ситуацію по поличках: "Можна зробити, як завгодно: страхувати всіх за однією ціною, включити в паливо збір за страхування, страхувати кожного з "правами" тощо. Вибір моделі залежить виключно від того, як домовляться в суспільстві.

Суспільство хоче, щоб власник великої за масою й потужності машини, яка за законами фізики може нанести набагато більше шкоди й сильніше пошкодити інші авто, платив більший збір.

Тих, хто має по дві і більше машини на 1 фізособу в країні 0,2% від загальної кількості автовласників, тому немає сенсу ускладнювати систему в залежності від того, скільки машин і скільки полісів. Обрано найпростіший варіант, де найменше випадків помилок і забудькуватості - один техпаспорт = 1 поліс автоцивілки".

Для інших поліпшень потрібні зміни в законодавстві. І вони є в вигляді законопроектів, за останні три роки Верховна Рада до них так і не підступилася.

Нагадаємо, що автоцивілка може суттєво подорожчати.