Розкішний та швидкий седан Rapide AMR 2019 виглядає готовим до виробництва.

Aston Martin Rapide – автомобіль сам по собі рідкісний, не лише в Україні, а й у Європі. Однак британська компанія сумлінно оновлює модель, а наразі готує свіжу версію топової модифікації розкішного седана – Rapide AMR.

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Представлений у червні 2018 року Rapide у виконанні AMR (Aston Martin Racing) у Німеччині оцінюється у 230 тисяч євро. Суперседан озброєний 5.9-літровим V12 від DB9 потужністю 595 кінських сил. Максимальна швидкість цього дорожнього автомобіля з генами трекового боліда становить 329 км/год.

Фото: шпигунські знімки Aston Martin Rapide AMR 2019 / Аutoevolution

Це справжня чотиримісна ракета, зрівнятись з якою можуть усього два-три серійних моделі седанів у світі, включаючи Dodge Charger SRT Hellcat та Porsche Panamera Turbo. Однак американський седан коштує помітно дешевше і не має такої аури розкоші, а німецькому конкуренту потрібно знімати електронний “ошийник”, що обмежує максималку на позначці у 306 км/год.

Фото: актуальна модель Aston Martin Rapide AMR / Aston Martin

Відомо, що AMR не буде останньою ітерацією Rapide, оскільки після його появи у 2019 році прийде черга електричної версії Rapid E.

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