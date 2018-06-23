Як вибрати велобагажник для автомобіля, адже існує чимала кількість варіантів? Давайте розберемося, адже велосипед – снаряд дуже корисний і для здоров'я, і для культурного дозвілля в цілому.
З'ясовуючи, як вибрати велобагажник для автомобіля, потрібно розуміти, що більш незручний предмет, ніж велосипед, для перевезення машиною важко уявити. Кермо і педалі байка стирчать поперек основного габариту, переднє колесо повертається, а крім того, обидва колеса ще й обертаються. Всі ці фактори ускладнюють кріплення вантажу, і ми зараз в цьому переконаємося стосовно до різних типів багажників.
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Ще одна неприємність – навіть один закріплений позаду велосипед обмежує читаємість номерного знака і світлотехніки, а якщо їх два, три або чотири, то пункт 30.2 ПДР України точно буде порушений. Вирішення цієї проблеми в принципі є, хоча не можна сказати, що воно однозначно вірне.
Позаду – на кришці багажника
Це найдешевший, але найменш зручний спосіб перевезення велосипеда. Його суть: рама, що несе на собі велосипед (велосипеди), через гумові упори і за допомогою ременів з зачепами кріпиться до кришки багажника. Велика кількість м'яких і гнучких вузлів вимагає постійного контролю за фіксацією системи до автомобіля. Їхати швидко і далеко з таким пристроєм небажано.
Багажник для підвіски на п'ятій двері не може забезпечити жорстку фіксацію велосипедів, але він дешевий і компактний при зберіганні
Плюси такі:
- Компактна система, зручна для зберігання вдома;
- Не потрібно дообладнювати машину фаркопом або рейлингами.
Недоліки:
- Фіксація велосипеда – тільки за раму, інші вузли залишаються рухливими і можуть пошкодити автомобіль і інший велосипед;
- Сам багажник теж може пошкодити машину в місцях кріплення;
- Немає можливості відкрити кришку багажника при встановлених велосипедах;
- Закриває номерний знак і зазвичай – задні ліхтарі, тобто є потреба у додатковому модулі з майданчиком під номер і з ліхтарями (іноді – і без них);
- не годиться для седанів.
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Позаду – на фаркоп
Мабуть, це найбільш надійний спосіб перевезення, оскільки при ньому велосипеди кріпляться до машини найбільш міцно. Одночасно це найдорожчий і найбільш клопіткий варіант: по-перше, на машині повинен бути фаркоп, по-друге, такий багажник коштує досить дорого.
Найращі багажники для кріплення на фаркопі можна підлаштовувати під розміри кожного велосипеда
Переваги:
- Найбільш жорстка фіксація велосипедів;
- Є версії з можливістю відхилення всієї "полиці" назад, щоб вона не заважала дістатися в багажник автомобіля;
- Вантажопідйомність багажника дозволяє перевозити важкі велосипеди з електроприводом;
- Є можливість більш-менш надійно заблокувати велосипед від крадіжки;
- Часто є дублюючі ліхтарі і місце для установки номерного знака за всіма правилами.
Недоліки:
- Ціна і необхідність мати фаркоп;
- Залишається причина для чіпляння автоінспекторів через затінення номера велосипедом або перенесення номерного знака з "передбаченого для нього місця";
- Багажник цього типу найгроміздкіший, для його зберігання в міжсезоння потрібно багато місця.
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Зверху – на даху
Хоч цей спосіб і схожий на цирковий трюк, він цілком прийнятний. Тут важливо не поскупитися на якісну систему, адже якщо велосипед зірветься на ходу, наслідки його польоту з висоти можуть бути найважчими, причому не тільки для вас, але і для оточуючих.
Цей спосіб перевезення в числі іншого рекомендують найбільш шановані автовиробники, але багажник з кріпленнями повинен бути якісним
Переваги:
- Відносна дешевизна пристрою;
- Залишаються відкритими ліхтарі і номерні знаки;
- Багажник не займає багато місця при зимовому зберіганні.
Недоліки:
- Потрібні рейлінги на даху;
- Через порушення аеродинаміки підвищується витрата палива;
- З'являються обмеження при заїзді в низький гараж або паркінг;
- Найбільша вразливість для сильного вітру.
Рекомендація від “Авто 24”
Вирішуючи, як вибрати велобагажник, перш за все визначитеся з його типом. Причому, вибираючи, врахуйте дальність маршруту з велосипедами і режим руху на цьому плечі.
"Фаркопні" багажники бувають простенькими і недорогими, але у них немає дублюючих ліхтарів і нікуди кріпити номерний знак
Не забувайте про те, що в напруженому трафіку іноді доводиться вдаватися до екстрених маневрів, а в таких ситуаціях велосипеди разом з багажником створюють додаткові проблеми з керованістю і пасивною безпекою. Також враховуйте стан дороги, швидкісний режим і криміногенну ситуацію на території, прилеглій до місць ваших переміщень і відпочинку.
Дорогі фірмові багажники для фаркопа мають не тільки ліхтарі і майданчик з підсвічуванням для номера, але і пандус для виїзду велосипеда.
Якщо поїздка має бути за кордон, вивчіть правила використання подібних багажників і норми з розміщення номерних знаків в кожній з країн на шляху руху. Українські ПДР ст. 30, КУпАП ст. 121 ч.6 і ДСТУ 4278: 2006 залишають в цьому плані можливість для різночитань, хоча більшість водіїв або залишають номери напівприкритими велосипедами, або переносять задній номер на багажник або крайній велик.
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