Як вибрати велобагажник для автомобіля, адже існує чимала кількість варіантів? Давайте розберемося, адже велосипед – снаряд дуже корисний і для здоров'я, і для культурного дозвілля в цілому.

З'ясовуючи, як вибрати велобагажник для автомобіля, потрібно розуміти, що більш незручний предмет, ніж велосипед, для перевезення машиною важко уявити. Кермо і педалі байка стирчать поперек основного габариту, переднє колесо повертається, а крім того, обидва колеса ще й обертаються. Всі ці фактори ускладнюють кріплення вантажу, і ми зараз в цьому переконаємося стосовно до різних типів багажників.

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Ще одна неприємність – навіть один закріплений позаду велосипед обмежує читаємість номерного знака і світлотехніки, а якщо їх два, три або чотири, то пункт 30.2 ПДР України точно буде порушений. Вирішення цієї проблеми в принципі є, хоча не можна сказати, що воно однозначно вірне.

Позаду – на кришці багажника

Це найдешевший, але найменш зручний спосіб перевезення велосипеда. Його суть: рама, що несе на собі велосипед (велосипеди), через гумові упори і за допомогою ременів з зачепами кріпиться до кришки багажника. Велика кількість м'яких і гнучких вузлів вимагає постійного контролю за фіксацією системи до автомобіля. Їхати швидко і далеко з таким пристроєм небажано.

Багажник для підвіски на п'ятій двері не може забезпечити жорстку фіксацію велосипедів, але він дешевий і компактний при зберіганні

Плюси такі:

Компактна система, зручна для зберігання вдома;

Не потрібно дообладнювати машину фаркопом або рейлингами.

Недоліки:

Фіксація велосипеда – тільки за раму, інші вузли залишаються рухливими і можуть пошкодити автомобіль і інший велосипед;

Сам багажник теж може пошкодити машину в місцях кріплення;

Немає можливості відкрити кришку багажника при встановлених велосипедах;

Закриває номерний знак і зазвичай – задні ліхтарі, тобто є потреба у додатковому модулі з майданчиком під номер і з ліхтарями (іноді – і без них);

не годиться для седанів.

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Позаду – на фаркоп

Мабуть, це найбільш надійний спосіб перевезення, оскільки при ньому велосипеди кріпляться до машини найбільш міцно. Одночасно це найдорожчий і найбільш клопіткий варіант: по-перше, на машині повинен бути фаркоп, по-друге, такий багажник коштує досить дорого.

Найращі багажники для кріплення на фаркопі можна підлаштовувати під розміри кожного велосипеда

Переваги:

Найбільш жорстка фіксація велосипедів;

Є версії з можливістю відхилення всієї "полиці" назад, щоб вона не заважала дістатися в багажник автомобіля;

Вантажопідйомність багажника дозволяє перевозити важкі велосипеди з електроприводом;

Є можливість більш-менш надійно заблокувати велосипед від крадіжки;

Часто є дублюючі ліхтарі і місце для установки номерного знака за всіма правилами.

Недоліки:

Ціна і необхідність мати фаркоп;

Залишається причина для чіпляння автоінспекторів через затінення номера велосипедом або перенесення номерного знака з "передбаченого для нього місця";

Багажник цього типу найгроміздкіший, для його зберігання в міжсезоння потрібно багато місця.

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Зверху – на даху

Хоч цей спосіб і схожий на цирковий трюк, він цілком прийнятний. Тут важливо не поскупитися на якісну систему, адже якщо велосипед зірветься на ходу, наслідки його польоту з висоти можуть бути найважчими, причому не тільки для вас, але і для оточуючих.

Цей спосіб перевезення в числі іншого рекомендують найбільш шановані автовиробники, але багажник з кріпленнями повинен бути якісним

Переваги:

Відносна дешевизна пристрою;

Залишаються відкритими ліхтарі і номерні знаки;

Багажник не займає багато місця при зимовому зберіганні.

Недоліки:

Потрібні рейлінги на даху;

Через порушення аеродинаміки підвищується витрата палива;

З'являються обмеження при заїзді в низький гараж або паркінг;

Найбільша вразливість для сильного вітру.

Рекомендація від “Авто 24”

Вирішуючи, як вибрати велобагажник, перш за все визначитеся з його типом. Причому, вибираючи, врахуйте дальність маршруту з велосипедами і режим руху на цьому плечі.

"Фаркопні" багажники бувають простенькими і недорогими, але у них немає дублюючих ліхтарів і нікуди кріпити номерний знак

Не забувайте про те, що в напруженому трафіку іноді доводиться вдаватися до екстрених маневрів, а в таких ситуаціях велосипеди разом з багажником створюють додаткові проблеми з керованістю і пасивною безпекою. Також враховуйте стан дороги, швидкісний режим і криміногенну ситуацію на території, прилеглій до місць ваших переміщень і відпочинку.

Дорогі фірмові багажники для фаркопа мають не тільки ліхтарі і майданчик з підсвічуванням для номера, але і пандус для виїзду велосипеда.

Якщо поїздка має бути за кордон, вивчіть правила використання подібних багажників і норми з розміщення номерних знаків в кожній з країн на шляху руху. Українські ПДР ст. 30, КУпАП ст. 121 ч.6 і ДСТУ 4278: 2006 залишають в цьому плані можливість для різночитань, хоча більшість водіїв або залишають номери напівприкритими велосипедами, або переносять задній номер на багажник або крайній велик.

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