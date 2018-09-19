Не кожен автомобіль здатен розвивати таку швидкість, а тут педалі і жодної кінської сили...

240 км на годину – максимальна швидкість, якої вдалось досягти велосипедисту на асфальті. Спортсмен рухався позаду автмообіля, використовуючи ефект, відомий як “аеродинамічний мішок”.

Нейл Кемпбелл встановив рекорд швидкості на велосипеді британської марки Moss Bikes. На короткій злітній смузі аеродрому у Йоркширі довжиною 3,2 км велосипедист розігнався до 240 км/год, рухаючись за Porsche Cayenne Turbo.

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Велосипед, на якому був встановлений рекорд, виготовлений з вуглецевого волокна та компонентів, надрукованих на 3D-принтері.

Cayenne Turbo оснащений 4-літровим V8 потужністю 550 кінських сил, забезпечує прискорення до першої сотні за 4,1 секунди, а максимальна швидкість кросовера сягає 285 км/год. За кермом спортивного кросовера був гонщик Енді Фрост.

Фото: Нейл Кемпбелл, Енді Фрост Porsche Cayenne Turbo та команда рекордного вело-заїзду / Сarscoops

Кемпбелл на велосипеді рухались за автомобілем на буксирі, поки не досягли швидкості у 177 км/год, після чого велосипедист “зіскочив з гачка” та задіяв педалі. Зі 177 до рекордних 240 км/год Кемпбелу вдалось розігнатись самотужки, використовуючи зменшений опір повітря, що формується позаду автомобіля. Зверніть увагу на вбрання велосипедиста – Нейл одягнений у мото-екіп, котрий додає кілька кілограмів і міг суттєво вплинути на результат заїзду.

Хоча Нейл і перевершив власне досягнення – рекорд у 220 км/год, встановлений цього червня, абсолютний рекорд усе ще залишається нездоланим.



Фото: Деніс Мюлер-Коренек – встановлює абсолютний світовий рекорд швидкості на велосипеді / Matt Ben Stone/Вicycling

Він належить Деніз Мюлер-Коренек, котра змогла розігнати свій спеціальний велосипед на соляному озері Бонневіль до вражаючих 294,5 км/год. Щоправда, Мюлер-Коренек розганялась на дистанції близько 8 км і мала спеціально сконструйований аеродинамічний екран.

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