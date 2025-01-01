Велосипедисти на шосейних байках вели ескортом "швидкі" з Німеччини до України

Вартість однієї “швидкої” оцінюється від 12 до 20 тисяч євро. Усі машини сертифіковані, укомплектовані та передані на потреби військових частин.

Про техніку та попутний вантаж подбали велоентузіастами міжнародного руху Chainreaction Bike Convoy for Ukraine за підтримки німецької благодійної організації Bamberg:UA e.V.

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Велоконвой Chainreaction для України стартував у Мюнхені зі знаменитої площі Терезієнвіз (Theresienwiese – Луг Терезы), де зазвичай проводиться мюнхенський "Октоберфест" популярні фестивалі блошиних ринків та інші подібні заходи. 14 машин швидкої допомоги у супроводі 67 велосипедистів під пісенний спів хору Lost & Found попрямували у бік України.

Фото: Bamberg:UA e.V

Від старту до кінцевої точки маршруту відстань перевершує 1400 км. Відео конвою на різних етапах можна переглянути тут. Велосипедисти час від часу на різних етапах змінювалися, деякі їхали лише до Перемишля і лише певна частина велобайкерів перетнула кордон у складі конвою карет швидкої медичної допомоги.

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В середньому велоконвой долав 200 кілометрів кожного дня. Цього ж графіка дотримувалася й колона карет швидкої допомоги, що випереджала велосипедистів на кожному етапі й чекала їх в обумовлених місцях відпочинку, ночівлі та харчування.

Цим велопробігом на шосейних байках у складі конвою велоентузіасти продемонстрували єдність з українським народом, витривалість і підтримку.

Фото: Львівська ОВА

"Ми – потужна міжнародна велоспільнота, і знаємо, як об’єднувати людей заради великої мети. Над збиранням коштів працювали десятки велоклубів, спортсменів, діячів культури з усієї Європи та світу", – розповіли організатори ініціативи Chainreaction Bike Convoy for Ukraine.

Велоентузіасти провели свою акцію у партнерстві з вже з досвідченою благодійною організацією Bamberg:UA e.V, яка з лютого 2022 року передала Україні понад 30 карет швидкої допомоги, понад 40 евакуаційних автобусів та десятки тонн медичних засобів.