Прийняті Верховною Радою в першому читанні зміни до Кримінального кодексу фактично звільняють водіїв від покарання за керування транспортним засобом в нетверезому стані. Таку думку висловив один з відомих українських адвокатів.

Адвокат Вадим Володарский проаналізував “Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” №7279-д. Його висновки невтішні. Фактично, в разі введення в дію закону, покарати п'яного водія буде дуже проблематично. За суто процесуальними міркуваннями.

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Згідно норм нового документу, керування транспортними засобами в стані сп'яніння переходить в розряд кримінальних злочинів. А з КоАП (ст.130) відповідна норма вилучається. Лише ця обставина завдає прецедент безкарності.

Оскільки адміністративна відповідальність знімається, а введення кримінальної зворотної сили не має, то всі, хто на момент вступу в силу закону були позбавлені права керування згідно нині діючої КоАП (ст.130) стають позбавленими покарання. Проще кажучи, їм повинні будуть повернути водійські посвідчення, оскільки норма, на підставі якої вони були вилучені, з закону виключається.

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Крім того, у водіїв з’явиться багато можливостей щодо ухилення від відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. У КПК немає поняття “медичний огляд”, і немає порядку його проведення. Новим проектом не передбачається це врегулювати. Є лише поняття “огляд особи” (ст.241 КПК), яке може проводитися слідчим, із залученням медпрацівника. Відповідно, рішення про покарання повинен виносити слідчий, але закон не регламентує його взаємодію з медичним працівником.

Також викликає багато питань і описаний механізм притягнення до відповідальності. Алгоритм дій у разі виявлення водія, щодо якого є підозри, що він п'яний, за проектом такий: затримання, потім отримання постанови прокурора, потім огляд, і, нарешті, якщо стан сп'яніння підтвердиться, внесення відомостей в ЕРДР і подальше дізнання.

Не складно уявити собі збільшення витрат часу і коштів як для водіїв (і п'яних, і, що гірше, тверезих), і для патрульних поліцейських, і для дізнавачів, і для прокурорів. Крім того, все це потрібно буде встигнути зробити, поки саме сп'яніння не минуло. Чи захочуть патрульні з усім цим возитися? А встигнуть, якщо захочуть?

Проектом передбачено, що у разі незгоди з результатами огляду протягом двох діб після ознайомлення з його результатами особа може подати клопотання про проведення експертизи. У разі підозри на сп'яніння така експертиза може проводитися тільки на підставі зразків крові або інших біологічних середовищ організму.

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Отже, щоб довести вину водія зразки “біологічних середовищ організму” повинні бути відібрані на етапі огляду, адже через 48 годин сліди відповідних речовин в організмі можуть зникнути. Хто повинен займатись цим процесом, в законі не вказано. Це фактор ще більше ускладнює процедуру та дає нові можливості для уникнення відповідальності.

Нагадаємо, що названі основні причини ДТП.