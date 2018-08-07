Верховний суд України скасував штраф, накладений раніше на водія за проїзд на жовтий сигнал світлофора.

Колегія суддів аргументувала це тим, що водій може продовжувати рух на жовтий сигнал світлофора, якщо не може зупинитися без екстреного гальмування і при цьому забезпечується безпека дорожнього руху.

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Примітно, що ні в рішенні суду першої інстанції, ні в рішенні ВС не вказано, з якою швидкістю їхав на "жовтий" автомобіль. Відповідно, швидкість в даному питанні не має значення.

Як стало відомо з постанови Верховного суду №552/5623/16-а від 31 липня 2018 року на касаційну скаргу Управління патрульної поліції Полтави, 24 серпня 2016 року водій автомобіля ВАЗ 21063 проїхав перехрестя в Полтаві на жовтий заборонний сигнал світлофора, після чого був оштрафований співробітниками Патрульної поліції.

Водій звернувся в суд першої інстанції, який прийняв сторону правоохоронців і визначив водієві штраф у розмірі 425 гривень.

Проте автомобіліст оскаржив це рішення в Харківському Апеляційному адмінсуді, який все ж прийняв сторону водія і скасував штраф.

Апеляційний суд мотивував своє рішення тим, що під час судового розгляду не були надані належні і допустимі докази вчинення позивачем адмінпорушення.

Управління патрульної поліції Полтави вирішило оскаржити скасування штрафу у ВС. У свою чергу, колегія суддів ВС постановила, що рішення Апеляційного суду було правомірним, оскільки Правилами дорожнього руху дозволяється їхати на "жовтий", якщо водій не може зупинити свій автомобіль без екстреного гальмування, за умови забезпечення безпеки інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, що жовтий сигнал світофора в Україні хочуть скасувати.