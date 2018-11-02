Нова модель отримає платформу від бразильського пікапа FIAT Toro.

Офіційна прем'єра нової моделі відбудеться наступного тижня на автосалоні у Сан-Паулу.

Новий кросовер Fiat буде виключно бразильської прем'єрою. Назва моделі тримається в таємниці. Однак відомо, що кросовер матиме максимально доступну ціну.

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За попередніми даними, серійна модель за мотивами безіменного поки прототипу вийде на ринок у 2019 році. Основою для кросовера стане платформа пікапа Fiat Toro. Як і вантажівку, кросовер продаватимуть в основному в Латинській Америці.



Пікап Fiat Toro, у свою чергу, базується на розтягнутій версії платформи Small US Wide 4×4, що лежить в основі Jeep Renegade та Jeep Compass. Платформа передбачає несучу конструкцію кузова, поперечне розташування двигуна і незалежну задню підвіску.

Ймовірно, новій моделі дістануться і двигуни Fiat Тоrо: двопаливний EtorQ 1.8 (135 к.с. на бензині та 139 к.с. на етанолі) та Tigershark 2.4 (174/186 к.с.) або турбодизелем MultiJet II 2.0 (170 к.с.).

Випуск нового SUV налагодять в Бразилії чи Аргентині, поява моделі за межами Латинської Америки поки під питанням. Тим часом в червні Fiat анонсував для цього регіону ще два нових кросовера у класах “А та “B”.

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