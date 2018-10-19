Ядра висипались з вантажівки та на чималій швидкості порозлітались довкола.

Влада Сіетлу тимчасово закрила вулицю після того, як автомобілістів захопив потік сталевих куль.

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Десятки чималих сталевих куль випали з вантажівки та каскадом котились схилом вниз по вулиці, пошкодивши кілька автомобілів. Відео від свідка цієї сцени показує, що кулі здійняли на дорозі чимало шуму, у якому бракувало лише пострілів гармат.



Водії автомобілів, що знаходились на дорозі у цей час, були спантеличені і не розуміли, як уникнути пошкоджень від цієї напасті. На щастя, ніхто з них не покинув автомобіля, тож люди під час цієї пригоди не постраждали.

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