Журналісти дізналися, як йде будівництво Шулявського мосту та скільки ще потрібно грошей.

Від початку робіт минув майже рік, а будівельники продовжують займатися комунікаціями і ніяк не зберуть металевий каркас. Естакаду, як обіцяв мер Києва Віталій Кличко, до грудня не відкриють

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Відкриття першої черги Шулявського шляхопроводу переноситься на наступний рік. На розв’язку вже виділено понад один мільярд гривень, але цього може не вистачити. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

"Екс-нардепа та скандального забудовника Максима Микитася нещодавно випустили із СІЗО під заставу у 80 мільйонів гривень. Микитась на усю країну обіцяв здати відомий усім киянам Шулявський міст до 30 листопада, але, як бачимо, проїхати тут можна лише на тракторі", - йдеться у сюжеті. Відкриття першої черги нового мосту переноситься на наступний рік. Естакаду, як того обіцяв мер Києва Віталій Кличко, до грудня не відкриють.

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"Зима. Металевий шляхопровід сильно скоротився. Морози зараз. Це означає, що асфальт класти не можна, і це означає, що шляхопровід буде стояти до весни. Принаймні, до кінця березня. Покриття неможливо буде вкласти", - розповів транспортний інженер Віктор Петрук. У зв’язку з цим, за його прогнозами, кошторис на будівництво мосту або збільшиться, бо прийдеться залучати технології, яких в Україні сьогодні немає, або якість цього будівництва буде дуже низька, і цей асфальт через декілька років зійде.

Від початку робіт минув майже рік, а будівельники продовжують займатися комунікаціями і ніяк не зберуть металевий каркас. Наразі кияни вже майже вдвічі переплатили за розв’язку у порівнянні із заявленою у 2018 році вартістю. А в результаті не зроблено і половини.

Мер Києва Віталій Кличко видає власнику "Укрбуду" Микитасю черговий аванс у 230 мільйонів гривень. Загалом на розв’язку вже виділено 1 мільярд 50 мільйонів гривень, зазначає депутат Київради Прохор Антоненко. Окрім цього, у Клича провели тендер на корегування проекту. Тобто розглянули можливість виділення грошей на реконструкцію ще п’яти вулиць. Тендер на будівництво виграла ще одна фірма Максима Микитася – інвестиційно-будівельна компанія "Укрбуд".

НАБУ просить Національне агентство з питань запобігання корупції перевірити, чи є в діях мера Києва Віталія Кличка конфлікт інтересів у питанні будівництва Шулявського шляхопроводу.

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