Журналисты узнали, как идет строительство Шулявского моста и сколько еще нужно денег.

С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями и никак не соберут металлический каркас. Эстакаду, как обещал мэр Киева Виталий Кличко, до декабря не откроют.

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Открытие первой очереди Шулявского путепровода переносится на следующий год. На развязку уже выделено более одного миллиарда гривен, но этого может не хватить. Об этом говорится в сюжете программы "Деньги".

"Экс-нардепа и скандального застройщика Максима Микитася недавно выпустили из СИЗО под залог в 80 миллионов гривен. Микитась на всю страну обещал сдать известный всем киевлянам Шулявский мост до 30 ноября, но, как видим, проехать здесь можно только на тракторе", – говорится в сюжете. Открытие первой очереди нового моста переносится на следующий год. Эстакаду, как обещал мэр Киева Виталий Кличко, до декабря не откроют.

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"Зима. Металлический мост сильно сократился. Морозы сейчас. Это значит, что асфальт класть нельзя, и это означает, что путепровод будет стоять до весны. По крайней мере, до конца марта. Покрытие невозможно будет положить", – рассказал транспортный инженер Виктор Петрук. В связи с этим, по его прогнозам, смета на строительство моста или увеличится, потому что придется привлекать технологии, которых в Украине сегодня нет, или качество этого строительства будет очень низким, и этот асфальт через несколько лет сойдет.

С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями и никак не соберут металлический каркас. Сейчас киевляне уже почти вдвое переплатили за развязку по сравнению с заявленной в 2018 году стоимостью. А в результате не сделано и половины.

Мэр Киева Виталий Кличко выдает владельцу "Укрстроя" Микитасю очередной аванс в 230 миллионов гривен. В общем развязку уже выделено 1 миллиард 50 миллионов гривен, отмечает депутат Киевсовета Прохор Антоненко. Кроме этого, у Клича провели тендер на корректировку проекта. То есть рассмотрели возможность выделения денег на реконструкцию еще пяти улиц. Тендер на строительство выиграла еще одна фирма Максима Микитася – инвестиционно-строительная компания "Укрбуд".

НАБУ просит Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить, есть ли в действиях мэра Киева Виталия Кличко конфликт интересов в вопросе строительства Шулявского путепровода.

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