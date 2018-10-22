Цифрові технології можуть працювати на благо людям, або шкодити, залежно від того хто їх використовує.

Двоє автовикрадачів з Британії потрапили у об’єктив камери під час викрадення Tesla. Вони використали перехоплення сигналу безключового доступу.

Один зі зловмисників мав при собі планшет, котрий перехоплював сигнал від електронного ключа, що знаходився у будинку власника Model S. Інший мав смартфон, на який копіювався та ретранслювався сигнал – таким чином він отрмиав електронний дублікат цифрового ключа.

Також цікаво: Шахраї придумали новий спосіб заробляти на водіях

Після цього злодії отримали повне управління над автомобілем, однак тут з ними трапилась халепа. Довгий час вони не могли від’єднати кабель зарядного пристрою автмообіля і, судячи з відео, навіть зв’язались з іншим подільником, аби дізнатись, як це зробити.



Врешті-решт зловмисникам усе ж вдалось від’єднати зарядний дріт, та полишити місце своєї чорної роботи. Як пише власник викраденого автомобіля, через спосіб, у який крадії отримали контроль над його машиною, відстежити його тепер не зможе а ні він сам, а ні служба безпеки Tesla.

За статистикою автомобілі Tesla викрадають рідко, при цьому більшість із них були знайдені та повернуті власникам, завдяки програмній функції відстежування. Наприклад у США зі 115 викрадених машин 112 повернулись до власників, повідомляє InsideEVs. Однак її можна відключити разом з кількома іншими – саме це і зробили зловмисники.

Відеоматеріали передані правоохоронцям, розпочато слідство та оголошено розшук обох злочинців.

Також цікаво: Відео: чотирилапий робот танцює під Uptown Funk