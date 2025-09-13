Власники нового BMW iX3 зможуть заряджати його в Німеччині безплатно

BMW Group та E.ON запускають перше в Німеччині комерційне рішення Vehicle-to-Grid (V2G) для приватних клієнтів.

Завдяки двонаправленій зарядці BMW iX3 стає активним учасником енергетичного ринку — здатним не лише споживати електроенергію, але й повертати її в мережу за потреби. Вперше в Німеччині електромобілі можна використовувати як гнучкі накопичувачі енергії у повсякденному житті. Подібні системи вже кілька років експлуатують корейські та китайські автовиробники.

Нові рішення Vehicle-to-Grid (V2G) дозволяють клієнтам скористатися перевагами двонаправленої зарядки: високовольтний акумулятор їхнього BMW iX3 може постачати енергію назад у мережу через зарядний пристрій BMW Wallbox Professional. Інтелектуальне управління енергією забезпечується у співпраці з E.ON, що підтримується спеціально розробленим тарифом на електроенергію V2G, який сприяє потоку енергії в обох напрямках.

Клієнти, які надають акумулятор свого автомобіля для розумної зарядки та розрядки, можуть отримати річний бонус до 720 євро. Це дозволяє їм проїжджати до 14 000 кілометрів на рік без витрат на зарядку, активно підтримуючи енергетичний перехід.

Як це працює:

щогодини за підключення до мережі нараховується бонусний рахунок, який можна переглянути в будь-який час. Мінімального часу підключення немає. Враховується кожна хвилина підключення BMW iX3, а також справедлива компенсація енергії, що подається назад у мережу.

Клієнти зберігають повний контроль і можуть встановлювати свої цілі щодо заряджання, щоб завжди задовольняти свої потреби в мобільності.

інтелектуальні функції забезпечують оптимальний рівень заряду високовольтного акумулятора протягом усього терміну його служби.

Високовольтні акумулятори транспортних засобів підтримують енергетичну систему в періоди надлишку потужності або дефіциту виробництва. V2G сприяє використанню відновлюваних джерел енергії та знижує довгострокові витрати енергетичної системи.

Технологія двонаправленої зарядки вперше буде доступна на ринку з BMW iX3 і поступово буде впроваджена в інших модельних рядах BMW, тим самим сприяючи масштабуванню V2G та його переваг для клієнтів.

У довгостроковій перспективі планується інтегрувати продукт у комплексну енергетичну платформу, яка інтелектуально поєднує зарядну інфраструктуру, фотоелектричні системи, теплові насоси та системи розумного дому.