Внесено зміни до тестових питань для складання теоретичного іспиту на "права"

Теоретичний екзамен для отримання водійських прав дуже складний. За офіційною статистикою Головного сервісного центру МВС з першої спроби його можуть скласти лише 21% кандидатів у водії. Оновлення тестових питань пов’язано не зі спрощенням питань, або наближенням їх до реальних дорожніх ситуацій, а з внесенням змін у Правила дорожнього руху.

Читайте також: Як отримати "права" на автобус

З 12 вересня оновлено тестові питання для складання теоретичного іспиту. Внесені зміни затверджені наказом Головного сервісного центру МВС і відповідають актуальним Правилам дорожнього руху. Наприклад, оновлення стосуються дорожніх знаків і дорожньої розмітки, основ безпечного водіння та інших положень, врахованих у тестах.

Завдяки функціонуванню відкритого банку екзаменаційних питань з ПДР і зверненням громадян були внесені зміни й до окремих тестових завдань. Зокрема, оновлено питання у розділі 33 "Дорожні знаки":

питання № 206: "Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до ділянки (місця) концентрації дорожньо-транспортних пригод?";

питання № 207: "Зображений дорожній знак попереджає водіїв про…".



Крім того, у розділі 34 "Дорожня розмітка" приведено у відповідність, зокрема до Постанови КМУ № 364 від 1 квітня 2025 року такі тестові завдання:

питання № 9: "Даною дорожньою розміткою у вигляді букви "А" позначають:";

питання № 10: "Даною лінією дорожньої розмітки позначають:";

питання № 13: "Які з перелічених транспортних засобів мають право рухатися по смузі, позначеній розміткою "А", на яку поширюється дія дорожнього знака, розміщеного праворуч від дороги?".

питання № 87: "Використання кондиціонера під час руху впливає на роботу автомобіля, а саме на:".

Ознайомитися з оновленими тестовими питаннями та варіантами відповідей можна на офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС, щоб ретельніше підготуватися до іспиту.

Які питання на іспиті

Теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, як і раніше містить 20 тестових питань. Кандидат у водії має 20 хвилин аби надати відповіді. Під час тесту допускається зробити 2 помилки, якщо більше – теоретичний іспит не складено. Питання розподіляються за таким принципом:

10 питань – з правила дорожнього руху;

4 – з основ безпеки руху;

4 – з будови та експлуатації транспортного засобу відповідної категорії;

2 – з надання першої домедичної допомоги.

Кандидат у водії має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту, наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 календарних днів.