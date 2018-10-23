Це один з тих випадків, коли фотографія з місця події викликає більше питань, ніж дає відповідей.

Винуватиця ДТП була абсолютно твереза, однак перевтомлена. А прокинулась, вже коли її машина притулилась до стіни якогось будинку.

Поліцейські та пожежники з польського міста Ястарня побачили незвичне видовище, коли прибули за викликом. Червоний хетчбек стояв на передньому бампері, опершись об будинок.

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Фото: Незвичайна аварія у Польщі / Onet.pl

Пізніше правоохоронці встановили, що 40-річна місцева жителька заснула за кермом. Volkswagen, яким вона керувала. Автомобіль, втративши керування, з'їхав на узбіччя дороги, зніс дерев'яний паркан, сарай, пошкодив щиток електропередачі і після перевороту приземлився на фасаді будівлі.

Експертиза показала, що жінка була абсолютно твереза, вона практично не постраждала і за дорожньо-транспортну пригода їй був виписаний штраф. Крім того, їй належить відшкодувати завдані збитки.

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