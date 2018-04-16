У нього великий не лише кузов, а й назва: Gran Lavida Plus. Ось як виглядає універсал на базі седана.

Минулого тижня у Китаї був представлений седан Volkswagen Lavida Plus. Додавши до назви Gran, а до кузова багажник – німецько-китайський виробник запропонував покупцям великий універсал за 20 тисяч доларів.

Однією з особливостей німецького бренду на китайському ринку є те, що нові моделі не заміщують собою старі, а продаються паралельно. Таку ж стратегію обрали і для Gran Lavida Plus.



Фото: Нинішній Volkswagen Gran Lavida Plus / Carnewschina

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Новий універсал має в основі платформу MQB, на якій базується й одноіменний седан. Однак універсал помітно більший за седан: Gran Lavida має габарити 4445/1765/1485 мм і колісну базу у 2610 мм, тоді як габарити Gran Lavida Plus 4541/1806/1488 мм при відстані між осями у 2688 мм.



Фото: Новий Volkswagen Gran Lavida Plus / Carnewschina

У Китаї новий універсал пропонуватиметься з одним з трьох моторів на вибір: 1.5 на 116 к.с., турбованим 1.2 також на 116 к.с. та ще одним турбо-агрегатом потужністю у 150 к.с. Вибір трансмісій обмежений 5-ступеневою МКП або “автоматом” на 6 передач.

Фото: Новий Volkswagen Gran Lavida Plus / Carnewschina

Продажі новинки у КНР стартують у травні-липні, найнижчий цінник, на який можна розраховувати покупцям – близько 20 тисяч доларів. Випуск моделі здійснюється на спільному підприємстві Shanghai-Volkswagen.

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