Концерн, що зараз має чи не найбільшу кількість моделей на глобальному ринку, обіцяє перейти від сумних "дизельгейтів" до чистих та безпечних електрокарів. А для цього потрібно оновити імідж.

Керівництво Volkswagen планує кардинально змінити імідж бренду. Почати збираються з логотипу. Він повинен стати “менш німецьким”.

Йохен Зенгпіль – старший менеджер з маркетингу, повідомив виданню Bloomberg, що зараз бренд має не дуже добру славу, частково через те, що Volkswagen намагався бути “занадто німецьким”. Зенгпіль відмітив і той факт, що скандал “дизельгейт” також не пішов на користь бренду.

Та німці вже мають рішення. Маркетологи працюють над тим, аби покупці знову були задоволеними своїми Гольфами та Пассатами. Одним з кроків на цьому шляху стане активна реклама та промо у соціальних мережах. У першу чергу медіа-кампанії бренду будуть спрямовані на популяризацію електричної лінійки VW.

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