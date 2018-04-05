Під час презентації нового Touareg у Пекіні компанія Volkswagen показала усі свої нові кросовери, а також свіжі моделі, які з'являться у продажу цього року та наступного. Серед них був і концепт Advanced Midsize SUV, який тепер втілився у серійну модель Tayron.

Концепт Advanced Mid-Size SUV засвітився на вулицях Пекіну, де він готується до свого дебюту вже у серійному вигляді під назвою Tayron.

Volkswagen раніше зазначав, що Китай зараз є найбільш перспективним ринком не лише для марки, а й для усього концерну. Разом з Фольксвагенами у Піднебесній добре продаються Ауді та Сеат, а от Шкода тут не представлена. Аби заповнити вузькі прогалини між класами, Volkswagen вирішив запропонувати кілька нових моделей кросоверів. Під час презентації нового Touareg німці показали ще кілька перспективних концептів та кросоверів. Один з них – Advanced Midsize SUV.



Фото: Презентація Volkswagen Touareg та нового покоління SUV для Китаю / YouTube

Виробник не надав жодних технічних данних, тож про цю модель журналісти могли лише здогадуватись. Одні видання повідомляють, що новий кросовер має базу від Tiguan, у той час як інші говорять про спільну платформу з Atlas/Teramont. Що відомо достеменно, так це те, що новий кросовер буде позиціонуватись як більш преміальний, ніж Tiguan.

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Фото: Volkswagen Tayron / YouTube



Фото: Volkswagen Tayron / YouTube

Днями китайскі ЗМІ опублікували пару знімків, на яких новий кросовер показався вже у серійному вигляді і з шильдою 380 TSI, що дало можливість зробити нові припущення. Як би там не було, серійну версію “Поліпшеного Середньорозмірного Кросовера”, що отримав назву Tayron, ми зможемо побачити 25 квітня на автосалоні у Пекіні.



Фото: Volkswagen Tayron / yiche.com



Фото: Volkswagen Tayron / yiche.com

Порівнюючи шпигунські фото з зображеннями концепту, можна сказати, що конвеєрна версія від прототипу нічим не відрізняється, з тією лише різницею, що Advanced Midsize SUV був показаний у комплектації R-Line, а папараці сфотографували базову версію. За офіційною інформацією від автовиробника новий кросовер призначений виключно для Китаю, але в той же час глава відділу розробок Volkswagen Франк Вельш відзначив у інтерв’ю виданню Auto Express, що у компанії не виключають можливості того, що згодом модель може потрапити на ринки інших країн.

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