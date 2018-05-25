Новий кросовер адресований, у першу чергу, китайському ринку, та згодом може з'явитись і в автосалонах східноєвропейських дилерів.

Компанія Volkswagen оприлюднила офіційні зображення нового кросовера Tharu. Побратим Skoda Karoq буде продаватись у Китаї, а згодом може дійде й до України.

Фольксваген повідомляє, що назва автомобіля утворена від двох англійських слів Тoughness (міцність) та Ruggedness (надійність), хоча прослідкувати цю лінгвістичну трансформацію непросто. А у зовнішньому вигляді новинки читаються цитати з Atlas, Teramont та Tiguan. Однак, на відміну від великих кросоверів, дизайн Tharu видається простим, без складних напливів хрому з радіаторної решітки на фари. При цьому кросовер зовсім не виглядає дешево, не в останню чергу, завдяки масивним фарам з LED-оптикою.

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Габарити Tharu становлять 445/181/162 см, при відстані між осями у 268 см. Як і споріднений Skoda Karoq, новий VW збудований на платформі MQB. За попередньою інформацією від Карока йому дістануться й силові агрегати: бензинові турбовані 1.2 і 1.4 потужністю у 116 і 150 к.с. відповідно.

Volkswagen Tharu з’явиться у продажу в Китаї вже цього року, а пізніше має потрапити й до інших країн, за винятком Євросоюзу.

Фото: Volkswagen Tharu / Volkswagen

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