Та зрозуміти шведів зможе не кожен...

Компанія Volvo готує щось загадково-філософське для показу на автосалоні у Лос-Анджелесі. Рекламний тізер, присвячений прем’єрі залишає більше питань, ніж дає відповідей.

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“Ви думаєте, що бачите телефон, але насправді це...”, а далі усе залежить від вашої фантазії та логіки. Можна припустити, що перед нами еволюція можливостей дистанційного управління на серійних машинах марки Volvo, а можливо і перший провісник автопілота 4 рівня, обіцяного Volvo XC90 наступного покоління, що має вийти на ринок у 2020-2021 році.

Загадковий тізер Volvo здається алюзією на картину Рене Магрітта “Віроломство образів”, на якій зображено люльку для тютюну і напис “це не люлька”. Формально автор має рацію, оскільки ми бачимо не люльку, а лише її зображення. За збігом обставин (чи випадковим?) полотно “Віроломство образів” знаходиться у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.



Фото: картина Магрітта та алюзії на неї / Drive

Напис “Це не телефон” передбачає, що на шоу компанія привезе дещо більше, хоча зі смартфонами воно у будь-якому разі буде пов'язано.

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