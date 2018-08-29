Відео-тізер обіцяє щось дуже цікаве.

13-секундний відео-кліп демонструє гарну світлотехніку концепта, котрий шведи охрестили 360c. Можливо, Volvo готується показати власний безпілотник.

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Як відомо, кросовери Volvo вже довгий час використувує компанія Uber для тестування своїх безпілотників. Та хто сказав, що шведи не мають з цього особливого зиску? Тим більше, що зараз компанія тісно пов’язана з Китаєм, де сотні фірм ведуть розробки у цьому напрямку, а ще тісніше – з маркою Lynk & Co, котра заявляла про роботу над системами автоматичного пілотування. Одним словом, Volvo з усіх боків оточена ресурсами, котрі дозволяють їй явити світу свою версію автономного автомобіля.

У описі відео, Volvo каже наступне: “Незабаром: наше бачення подорожей майбутнього. Чи може час, проведений у поїздці, бути приємним? #360c”. Коли та де Вольво збирається дати відповідь на своє питання – поки невідомо, тож залишаєтья чекати.

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