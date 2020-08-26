Існує три категорії громадян, яким це дозволяє законодавство.

Про них розповідає начальник управління забезпечення митного контролю та оформлення Закарпатської митниці Держмитслужби Василь Татош.

При ввезенні легкових автомобілів в Україну звільняються від оподаткування митними платежами такі категорії громадян:

особи з інвалідністю, що забезпечуються легковими автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою відповідними органами соціального захисту населення;

громадяни, що ввозять (пересилають) легковий автомобіль у зв'язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну;

громадяни-резиденти, на користь яких відкрито спадщину за межами України;

громадянами-резиденти, які отримали транспортні засоби у вигляді нагород і призів на міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України.

Згідно статті 377 Митного кодексу, легкові автомобілі при ввезенні в Україну з-за кордону оподатковуються ввізним митом, акцизним податком і податком на додану вартість.

Також у тему: калькулятор розмитнення авто в 2020 році

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджено наказом Держмитслужби від 17.11.2005 № 1118.

Гуманітарна допомога

Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою, здійснюється на умовах, передбачених законом, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999.

Відповідно до частини першої ст. 6 Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу» визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, у кожному конкретному випадку з урахуванням особливостей.

Також цікаво: як привезти авто з Європи під час карантину

При переїзді в Україну

При ввезенні авто під час переїзду в Україну на постійне місце проживання повинні виконуватися наступні умови:

ввезення (пересилання) автомобіля має бути здіснене протягом шести місяців з дня видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні;

ввезення легкового транспортного засобу у кількості не більше однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку;

документальне підтвердження того, що до дня видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років;

транспортний засіб особистого користування, що класифікується в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку) був у власності (чи співвласності) того, хто переїжджає, не менше одного року.

Відкриття спадщини

Відповідно до пункту 5 ч. 10 статті 374 Митного кодексу України звільняються від оподаткування митними платежами автомобілі у кількості не більше однієї одиниці, що входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Якщо автомобіль – нагорода у змаганнях чи виграш

Звільняються від оподаткування митними платежами легкові автомобілі у кількості не більше однієї одиниці згідно з пунктом 6 ч. 10 ст. 374 Митного кодексу України, одержані громадянами-резидентами у вигляді нагород і призів на міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України, за умови документального підтвердження факту нагородження нотаріальними органами відповідної країни.

Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Нагадаємо, як пригнати в Україну у 2020 році "євробляху"..