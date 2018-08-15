Ціла палітра і усі такі гарні!

Насичені, яскраві, соковиті кольори поповнили гаму для нового Golf у Сполучених Штатах.

Програма Spektrum для хетчбека Volkswagen Golf R доступного у США та Канаді, передбачає можливість для клієнтів замовити автомобіль у одному з нових кольорів. Причому це не якісь там “40 відтінків сірого”, а сміливі барвисті кольори.

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Отримати свій Golf R з кузовом кольору Viper Green або Traffic Purple можна за додаткові 2500 доларів. Для хетчбека пропонуватимуться й стандартні кольори Volkswagen, аби утримати ціну автомобіля у межіх $40 тисяч.

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