Викрадені бланки "прав" з окупованого Сервісного центру МВС ділки везли з Румунії

У поле зору детективів територіального управління БЕБ у Чернівецькій області винахідливий підприємець потрапив після того, як на митниці перехопили приховані коробки з контрабандою, вміст якої здивував. Всередині були майже 1200 бланків документів та обладнання для їх виготовлення.

Детективи розпочали розслідування і встановили, що фігурант та його спільник налагодили виробництво фальшивих документів на території Румунії. Для цього використовували спеціалізоване поліграфічне обладнання.

Замовникам пропонувався повний спектр підробок: від водійських посвідчень і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів до дипломів про освіту, свідоцтв про народження та нотаріальних бланків.

Бланки документів переправлялися в Україну. Для цього фігурант використав послуги стороннього приватного перевізника, не повідомляючи йому про незаконний вміст вантажу. На митниці згадані вище майже 1200 бланків та обладнання для їх виготовлення перехопили.

Фото: БЕБ у Чернівецькій області

Слідством встановлено, що частина вилучених бланків виявилася раніше викраденими. Це сталося у 2022 році після окупації міста Василівка Запорізької області, коли з територіального Сервісного центру МВС розкрадено бланки офіційних документів. Згодом вони потрапили до обвинуваченого, який намагався їх використати у своїй злочинній діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру за кількома статтями:

ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів);

ст. 198 Кримінального кодексу України (зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом).

Тепер обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини, йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна