Виробник смартфонів випустить бюджетний кросовер

Бренд Shangjie (кит. – Шанцзе) буде запущено з кросовером під назвою H5 у вересні цього року. Він пропонуватиметься у варіантах BEV та EREV, причому варіант BEV матиме запас ходу CLTC до 655 км.

Згідно з інформацією про реєстрацію, модель має довжину 4780 мм, стандартно оснащена одним двигуном і використовує акумулятори CATL, повідомляє cnevpost.

До речі китайський кросовер за 50 тисяч доларів розкупили ще до прем'єри

Shangjie, новий автомобільний бренд, спільно розроблений Huawei та SAIC Motor, випустить свою першу модель H5 приблизно через два місяці, оскільки цей SUV завершив свої останні основні регуляторні процедури.

Згідно з публікацією бренду в Weibo, електромобіль Shangjie H5 BEV може похвалитися запасом ходу з CLTC до 655 кілометрів, тоді як гібридна версія EREV пропонує загальний запас ходу понад 1300 кілометрів.

За даними бренду, позашляховик буде оснащений системою допомоги водієві Huawei ADS 4, яку можна використовувати для керування автомобілем, паркування та в ситуаціях безпеки.

Зображення Shangjie H5 BEV з каталогу нормативних документів

Габарити автомобіля становлять 4780 мм у довжину, 1910 мм у ширину та 1664 мм у висоту, а колісна база — 2840 мм.

Його споряджена маса становить 1985 кг, а максимальна швидкість — 190 кілометрів на годину.

Shangjie H5 BEV — це модель з одним двигуном, пікова потужність двигуна якої становить 150 або 180 кВт для обох версій. Вони використовують літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори та потрійні акумулятори, що постачаються CATL.

Гібридна версія Shangjie H5 EREV оснащений двигуном об'ємом 1498 куб. см для подовження запасу ходу. Його двигун має пікову потужність 150 кВт. Він постачається з акумуляторами LFP від CATL.

Shangjie — це п'ятий автомобільний бренд, що входить до складу HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) компанії Huawei. Інші чотири бренди — Aito від Seres Group, Luxeed від Chery, Stelato від BAIC Group та Maextro від Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC).

Початкова ціна першої моделі нового бренду становитиме близько 150 000 юанів (20 890 доларів США), що робить її найдешевшою моделлю під егідою HIMA.