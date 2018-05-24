Весняна виставка автосервісу і запчастин триватиме чотири дні, на ній представлено чимало цікавих новинок. Втішний факт: в цьому році експозиція помітно більша, аніж у минулі роки.

Свої стенди в павільйонах МВЦ на "Лівобережній" розгорнули понад 190 компаній-виробників і дистриб'юторів профільного ринку з Великобританії, Німеччини, Італії, Китаю, Литви, ОАЕ, Польщі, Румунії, Сербії, Туреччини, України, Франції та Швейцарії.

Виставка вийшла помітно більш представницькою, ніж в минулі роки, це свідчить про певне пожвавлення ринку послуг і продажів автокомпонентів. Розподіл між цими двома групами учасників – приблизно 50 на 50, тобто продавці (виробники) запчастин і сервісного обладнання представлені приблизно порівну.

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У перший день “Автотехсервісу-2018” павільйон експоцентру щільно заповнений відвідувачами, біля деяких стендів настільки людно, що нашому фотокору доводилося чекати, щоб зробити “чистий” кадр. Але радує навіть не це, а те, що виставка супроводжується зустрічами ділових людей: за столиками кафе, в переговорних кімнатах, прямо на стендах можна помітити, що йдуть переговори між постачальниками і їх партнерами.

Це означає, що скоро українські автомобілісти побачать на вітринах магазинів і в цехах СТО багато з тих новинок, які показані на стендах “Автотехсервісу”. У свою чергу “Авто 24” зобов'язується незабаром розповісти про найцікавіші з них.

Забігаючи наперед, скажемо, що українських споживачів не обійшли своєю увагою й багато грандів світового автопрому, і небагаточисельні вітчизняні виробники автокомпонентів і обладнання.

Нагадаємо, що “Автотехсервіс” – найстаріший профільний форум в країні, раніше він проходив двічі на рік, і цієї весни він відкрився 26-й раз. Як і в минулі роки, окремо виділена спеціалізована експозиція “АЗК-Ехpo”. До неї відносяться учасники, які демонструють новітнє обладнання для АЗС та АГЗС, а також послуги з проектування, будівництва та оформлення авто-, газо- і електрозаправних комплексів. Природно, в цій групі широко представлено обладнання для станцій заправки зрідженим пропаном.

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Програма виставки передбачає також різноманітні активності, корисні для ділових людей та працівників сфери автосервісу. Наприклад, заплановані майстер-класи для фахівців, в їх числі на окрему увагу заслуговує “Олімпіада майстрів з видалення вм'ятин PDR” і “Гараж саміт-2018” для керівників в сфері обслуговування автомобілів.

Виставка “Автотехсервіс-2018” триватиме з 23 по 26 травня в Міжнародному виставковому центрі за адресою м.Київ, Броварський проспект, 15.

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