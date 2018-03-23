Результати зустрічі активістів з народними депутатами у Верховній Раді можуть дуже скоро вилитися в готовий законопроект, що дозволить легалізувати автомобілі на іноземній реєстрації .

Активісти із громадської організації що, представляє собою товариство людей які використовують авто “на бляхах”, зустрілись із народними депутатами на засіданні комітету ВР з питань податкової та митної політики. Мета зустрічі – врегулювання питання із “євробляхами”, тобто автомобілями на іноземній реєстрації, якими керують українці. Сторони озвучили свої принципові позиції, виходячи з яких буде створено спільний законопроект.

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Про що говорили

В першу чергу обговорювався молдовський сценарій. Саме цей механізм нардепи пропонують взяти за основу вже для “сценарію українського”. Вірніше, для першої частини законопроекту, який скоро готуватиметься. В цьому розділі буде описано принцип легалізації машин на єврономерах.

Скільки платити

На рівні ідеї, пропонується застосувати знижку в розмірі 70% від діючих ставок акцизу, як це було у Молдові. Але, можливий й інший варіант – застосування ставок акцизу із “закону 3251” (Про нині діючи норми пільгового розмитнення для автомобілів, що відповідають нормам Евро-5).

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У будь якому випадку це питання ще підлягає обговоренню. Основна мета – зробити так, щоб розмір платежів вийшов посильним для водіїв нерозмитнених авто, тобто щоб сума податків не перевищувала вартість самої машини.

І в першому і в другому варіанті мито та ПДВ залишаться в силі, знижки на ці податки не обговорювались, як і пільги на збір в ПФ за першу реєстрацію ТЗ.

Кого торкнеться амністія

Присутні дві версії, які фактично дублюють одна другу. Обмеження за віком ТЗ може бути встановлено на відмітці «2000 рік випуску», або ж за екологічним стандартом на рівні Євро-3 (який в ЄС запрацював у 1999 році).

До легалізації нардепи пропонують допускати авто на єврономерах, які заїхали в Україну до 1 січня 2018 року. Що правда, для розмитнення авто в Україні, доведеться спершу виїхати таким ТЗ в країну його реєстрації, укласти там з власником угоду купівлі-продажу, зняти авто з обліку, отримати транзитні номери та в’їхати в Україну вже в режимі “імпорт”.

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Крім того, кожного власника автомобіля, який підпадатиме під “податкову амністію”, зобов’яжуть надати довідку про офіційно одержані доходи, з яких не менш офіційно сплачені податки, на суму рівну або більшу вартості автомобіля, який буде легалізуватись.

Разова акція

Хоч зараз ще не можна назвати точні дати “від” і “до”, але вже зрозуміло, що ця акція буде одноразовою та з обмеженим періодом дії, наприклад – 6 або 9 місяців. Можливо, якщо митні органи не встигатимуть оформити всі автівки, “легалізація” буде продовжена, але все одно цей механізм матиме визначений “дедлайн”.

Чорний ящик

Саме так можна назвати другу частину запропонованого механізму розмитнення “євроблях”, оскільки поки що її зміст не відкривається. Більше того – у комітеті наголосили, що за будь-яких обставин друга частина ескізного законопроекту перегляду не підлягатиме. Що ж такого у цьому “чорному ящику”?

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Це розділ, у якому будуть описані запобіжні механізми, які мають назавжди закрити можливість їздити на “євробляхах”. В законодавство, що стосується діяльності поліції, митної та прикордонної служби, кодексів про адміністративну та кримінальну відповідальність буде внесено ряд змін, які унеможливлять експлуатувати нерозмитнені автомобілі. А хто спробує проігнорувати ці правила – отримає суворе покарання.

Де справедливість?

Насправді, питання “одноразової акції” лише для певної категорії автомобілістів, на сьогоднішній день втратило свою актуальність. Таке рішення не зніме бар’єри, які і стали причиною стрімкого росту сегмента “єврономерів” в Україні. Потрібен перегляд податкового законодавства в цілому, щоб автомобілі стали більш доступними, і українцям, враховуючи їх рівень доходу, не доводилось шукати “щілинки” в які треба “протиснутись”, щоб отримати у своє розпорядження транспортний засіб.

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Проте, зменшення ставок розмитнення в цілому, а також скасування вимоги відповідності певним нормам “Євро” для вживаних авто, за словами нардепів, зараз неможливе. На це, за їх думкою, є дві причини: відсутність техогляду та “не європейська” вартість “автоцивілки”. За словами нардепів, коли в Україні в повну силу запрацює техогляд, що може відбутись біля 2020 року, тоді можна буде піднімати питання відміни норм “Євро” для авто з пробігом.

Відповідно, щоб зняти обмеження по року випуску автомобіля, вартість страхування пропонують “прив’язати” до віку авто. Новіша машина – дешевший поліс ОСЦПВ, старіша – дорожчий. Тобто, якщо у когось виникне бажання їздити на автомобілі, скажімо, 80-х чи 90-х років випуску, ця можливість буде надана, але поліс обов’язкового страхування на старе авто має бути дорогим та може обійтись навіть у 1000 євро за рік.

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Тим не менше, народні депутати згідні, що перегляд розміру розмитнення (ставок податків) потрібен, як і скасування вимог відповідності нормам “Євро” для вживаних авто, але на їх думку це другий етап врегулювання теми доступності автомобілів, який, як вже згадувалось, нардепи пропонують розглянути в районі 2020 року.

Скоро, а може і ніколи

Всі механізми, описані вище, існують лише на рівні ідей, які будуть викладені на папері, у вигляді ескізного законопроекту. Далі цей текст буде передано активістам, щоб ті могли ознайомитись із ним та створити свої пропозиції, щоправда лише для першої частини документа.

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Продовження діалогу відбудеться на наступному засіданні комітету ВР з питань податкової та митної політики, де всі ескізні пропозиції мають бути конкретизовані та погоджені сторонами.