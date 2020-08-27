За договором ОСЦПВ компенсація виплачується потерпілому в ДТП.

Якщо винний водій не має поліса ОСЦПВ, компенсація постраждалому буде виплачена із гарантійних фондів МТСБУ.

Читайте також: Хто з українських страхових компаній робить найбільші виплати

Після виплати Бюро виставляє винуватцю регресну вимогу. Винуватець має компенсувати всю суму шкоди заподіяної потерпілому та додатково витрати на експертизу, судові витрати тощо (тут все залежить від рішення суду).

Якщо ви потерпілий у ДТП, і поліса не маєте, то все залежить від того, чи має поліс винна особа - учасник аварії. Якщо є, — збитки вам покриє його страховик.

Читайте також: Українські страхові компанії отримують втричі більше, аніж виплачують

У разі відсутності у винуватця поліса ОСЦПВ, або у разі його зникнення з місця аварії, доведеться вимагати компенсації виплат збитку через суд. Теж саме очікує вас, якщо винуватець належить до пільгової категорії громадян (учасник бойових дій, інвалід війни або інвалід 1 групи).

Якщо у вас відсутній договір ОСЦПВ, доведеться додатково ще сплатити штраф за його відсутність.

Також цікаво: Який штраф за їзду без страховки