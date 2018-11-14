Легалізувати "євробляху" можна буде без виїзду на ній за кордон. Однак оформити право власності та зняти ТЗ з обліку в країні реєстрації все ж доведеться.

Законопроекти №8487 та 8488 майже стали законами. Звісно, що вживання слова "майже" поряд із юридичними документами схоже на стан "трішки вагітна", та все ж так воно і є: проекти вже підтримані Верховною Радою в цілому, однак з’явилась і постанова щодо скасування рішення про їх прийняття. Втім, імовірність того, що ці закони будуть відхилені, доволі незначна.

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Для легкових авто з пробігом вводиться новий принцип обчислення акцизного податку на імпорт, скасовуються вимоги щодо екостандартів "Євро", та вводяться деякі тимчасові заходи для водіїв "євроблях", щоб ті таки змогли розмитнити автомобілі, якими вони зараз користуються.

Один із моментів, який з’явився в текстах документів прямо на їхньому розгляді у сесійній залі, мав би сподобатись водіям нерозмитнених авто. Йдеться про можливість "легалізувати" машину з європейськими номерами, оминаючи необхідність виїзду нею за кордон та повторного в’їзду (ця процедура потрібна для того, щоб помістити авто в режим "імпорт" та оформити на пункті пропуску попередню митну декларацію).

Якщо така норма буде реалізована (її тимчасовий порядок має розробити Кабмін), митне оформлення "євроблях" ("транзитних" чи "тимчасівок") можна буде здійснити в Україні без зайвої "туристики", на будь-якій внутрішній митниці.

Щоправда, "прохідними" під цей прядок будуть лише "бляхи", завезені з 1 січня 2015 року і до дати набрання чинності "законом 8488". Окрім цього, якщо матиме місце порушення строків тимчасового чи транзитного ввезення, доведеться "добровільно" сплатити штраф за це у розмірі 8500 гривень, а по тому приступати до власне розмитнення. Тим не менш, від іншої відповідальності (за статтями Митного кодексу 470, 481 та 485) людина, що легалізує "євробляху", буде звільнена.

Строк, який виділено для спрощеного механізму розмитнення, – 180 днів з моменту отримання статусу закону проектом №8488. Щоправда, (вкотре "майже") не всі зі 180 днів цей спрощений механізм працюватиме. Законом передбачено надання Кабінету міністрів 30-денного строку, в який він повинен розробити тимчасовий порядок митного оформлення таких авто. Ці 30 днів стартують теж від моменту набуття чинності "законом 8488". Отже, 180 мінус 30, - за умови, що Кабмін не забариться.

А якщо все таки запрацює, найголовнішим етапом для того, хто матиме намір отримати українські номери на "євробляху", буде пошук юридичного власника автомобіля, та укладення із ним договору купівлі-продажу. Імовірно, без машини, але власною персоною для здійснення цієї операції таки доведеться здійснити подорож у країну "приписки" автомобіля. Там же необхідно зняти ТЗ з обліку в місцевій службі реєстрації (якщо тамтешні правила дозволяють здійснити це без наявності автомобіля), на основі раніше укладеного договору.

До речі, пошуки юридичного власника варто розпочинати вже зараз, а також спробувати домовитись з ним про майбутнє підписання угоди купівлі-продажу. У будь-якому випадку право власності не може бути отримано без згоди на це від юридичного власника, хто б він не був і де б не знаходився.

Розмитнення "євроблях" буде однозначно неможливим без документа про те, що українець має підстави розпоряджатись цим майном. В іншому разі все може перетворитись на "зону легалізації викрадених авто з усього світу". Отже, тим, у кого зараз на руках "євробляха", варто сподіватись, що всі описані законодавчі механізми таки запрацюють, а той, чиє ім’я написане в свідоцтві про реєстрацію (чи представник юридичної особи, якій належить ТЗ) погодиться без зайвих питань та виставлення зустрічних рахунків підписати угоду купівлі-продажу.

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До речі, якщо вам здалося, що процедура є занадто складною та заплутаною, нагадаємо: описані механізми — обов’язкові. Той, хто вирішить не розмитнювати машину на "чужій" реєстрації, ризикує потрапити під жорсткі санкції через згадані 180 днів. Що такого може статися? З цим ми неодмінно розберемося у наших подальших публікаціях.