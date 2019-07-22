Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає, що проблема "євроблях" має легке вирішення.

За словами експерта, проблема може бути вирішена встановленням єдиного податку, який залежить від об’єму двигуна для всіх хто імпортує авто.

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"Не підтримую бляхи, як явище і проблему, але вирішувати її слід шляхетно, а не дезінформуючи бляхерів і виводячи їх зі своїх схованок прямо на мисливців, як це роблять деякі ЗМІ", – говорить Назаренко.

"Позицію президента Зеленського про необхідність єдиного підходу і вирішення питання розмитнення імпортних авто без ухилення від оподаткування та заниження митної вартості я підтримую.

Як варіант, скасувати всі податки на автоімпортерів та встановити єдиний податок на авто при імпорті в залежності від об’єму двигуна.

Наприклад, 1 євро з 1 куб см. Хочеш їздити на Smart – сплати 900 євро (що не так багато). А хочеш "понти колотити" на 6-літровому Cadillac Escalade, маєш гроші на пальне для нього, тоді сплати 6 000 євро за його розмитнення", – вважає Олег Назаренко.

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Адвокат Вадим Володарский має з цього приводу дещо іншу точку зору.

"З одним не погоджуся: розмитнення не потрібно прив'язувати до робочого об'єму. Навіть в "доступних" сумах. Тим більше, що з ціною для вживаних автомобілів він мало співвідноситься. А головне - не потрібно примушувати споживачів до того чи іншого вибору. Якщо людині потрібен з тих чи інших причин великий позашляховик - його малолітражка в будь-якому випадку не влаштує.

Розмитнення якщо і прив'язувати, то до ціни авто. Заплати 10-20% від вартості - і вільний. І ніяких обмежень по Євро-скільки-небудь, кольором повортніков і розташуванню керма", – вважає експерт.

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