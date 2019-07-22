Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что проблема "евроблях" имеет легкое решение.

По словам эксперта, проблема может быть решена установлением единого налога, который зависит от объема двигателя для всех кто импортирует авто.

"Не поддерживаю бляхи, как явление и проблему, но решать ее нужно благородно, а не дезинформируя бляхеров и выводя их из своих тайников прямо на охотников, как это делают некоторые СМИ", – говорит Назаренко.

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Например, 1 евро с 1 куб см. Хочешь ездить на Smart – уплати 900 евро (не так много). А хочешь "понты колотить" на 6-литровом Cadillac Escalade, есть деньги на горючее для него, тогда уплаты 6 000 евро за его растаможку", – считает Олег Назаренко.

Позицию президента Зеленского о необходимости единого подхода и решения вопроса растаможки импортных авто без уклонения от налогообложения и занижения таможенной стоимости я поддерживаю.

Как вариант, отменить все налоги на автоимпортеров и установить единый налог на авто при импорте в зависимости от объема двигателя”.

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Адвокат Вадим Володарский имеет по этому поводу несколько иную точку зрения.

"С одним не соглашусь: растаможку не нужно привязывать к рабочему объему. Даже в "доступных" сумах. Тем более, что с ценой для подержанных автомобилей он мало соотносится. А главное – не нужно принуждать потребителей к тому или иному выбору. Если человеку нужен по тем или иным причинам большой внедорожник – его малолитражка в любом случае не устроит.

Растаможку если и привязывать, то к цене авто. Заплати 10-20% от стоимости – и свободен. И никаких ограничений по евро-сколько-нибудь, цвету повортников и расположению руля", – считает эксперт.

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