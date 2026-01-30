Як отримати права категорії СЕ та С1Е

Сервісні центри МВС нагадали про особливості складання практичного іспиту для категорій СЕ та С1Е. Йдеться про керування транспортним засобом із причепом, для якого стандартний автопарк екзаменаційних підрозділів МВС не передбачає наявності спеціалізованої техніки. Тому кандидати у водії зобов’язані самостійно подбати про надання відповідного транспортного засобу.

Автомобіль, на якому проводиться практична частина іспиту, повинен відповідати встановленим вимогам. Зокрема:

Бути доставленим до сервісного центру МВС у визначений час та місце проведення іспиту.

Бути обладнаним системою відеофіксації для забезпечення прозорості екзаменаційного процесу.

Належати акредитованому навчальному закладу, якщо транспортний засіб надається автошколою.

При цьому транспортний засіб не обов’язково має належати тій автошколі, у якій проходило навчання. Головна умова — відповідність технічним вимогам, сертифікація та дотримання стандартів безпеки.

У МВС також зазначають, що в окремих сервісних центрах може бути наявний транспорт для складання іспитів інших категорій, наприклад категорії С. Однак така можливість не є обов’язковою для всіх регіонів і не поширюється на категорії СЕ та С1Е.

Процедура складання практичного іспиту передбачає:

Попередній запис через онлайн-сервіс або застосунок «Е-запис», а також можливість реєстрації через термінал у сервісному центрі.

Проходження маршруту відповідно до затверджених схем і правил.

Обов’язкову відеофіксацію всього екзаменаційного процесу.

Окремо наголошується, що під час онлайн-запису кандидат у водії повинен обрати саме категорію СЕ або С1Е та зазначити, що іспит складатиметься на навчальному транспортному засобі.

У сервісних центрах МВС підкреслюють: відповідальність за організацію, пошук та надання транспортного засобу для складання іспиту на категорії СЕ та С1Е покладається на кандидата у водії або навчальний заклад, а не на державні підрозділи.